Maja Šuput iskreno je progovorila o svojem suprugu Nenadu bez kojeg, kaže, jednostavno ne bi mogla. Gotovo svakodnevni nastupi noću i roditeljske obveze danju ostavljali su joj malo vremena za san. Maja se u razgovoru s Davorom Garićem za In magazin prisjetila i svojeg nestašnog djetinjstva te pokazala slike kako je izgledala kao djevojčica.

Klasična kao plavuša, nebesko plava ili kad zaspi u solariju... Maju Šuput djeca vide različito, no jedno im je zajedničko - klinci je obožavaju. Je li i Maja kao djevojčica bila princeza ili se više pentrala po drveću i igrala nogomet?



''Ne, ne, ipak sam bila curica, bojala sam bojanke, igrala sam gumi gumi. I nisu bile samo bojanke nego možeš kao izrezat haljinu od lutkice i onda tu lutkicu oblačit s tim što si sad izrezao, to je bilo tak prije napravljeno. I ja sam na tim nekim valovima starih sjećanja došla na ovu ideju zapravo, to je bio nekakav cilj. Sad su te bojanke s naljepnicama, krunama, mislim i Grubnić je na aparatima nakon ove bojanke'', govori Maja.



Maja kao djevojčica, blago rečeno, bila je živahno dijete.



''I radila sam stalno nekakve nepodopštine. To me jako veselilo, zapravo...nekakve gluparije, neka varijatna vragolastog Denisa'', prisjetila se.

Na tom je putu i Majin Bloom koji je nedavno izrazio svoju umjetničku stranu na zidu u kući, no nemoguće je naljutiti se, kaže Maja.



''Pogleda te s tim očima...neki dan sam ja kao ''Ne smiješ to!'', onako s prstom! A on ''hehehehe''. Pa ovo ne pali, kaj da radim, ne znam treba li se u toj maloj dobi biti malo glasnija, malo ozbiljnija, vidim da me dijete uopće ne kuži. Ne zbnam, ne bu do bro'', šali se Maja.

Dodatni razlog je i carstvo igračaka u kojem uživa.



''Da, naravno, ali djeca koja imaju sve, a takvih je malo, onda sam shvatila da se uopće ne igraju s igračkama nego daljinski, prazna boca vode, nekakva kutija i tako, nekakve stvari koje uopće nismo trebali kupovati nego smo imali doma'', priča Maja.



Maja se nakon turneje obalom, napokon dokopala Zagreba i malo laganijeg radnog tempa. Iza nje je 60 dana neprekidnog rada.



''Ja mislim da nisam spavala svih 60 dana jer preko dana sam mama, po noći radim, tako da dijete ni ne zna da me nema, samo moj organizam zna da me nema'', govori Maja.



Bez supruga Nenada, ništa od toga ne bi bilo moguće.



''Nenad je hendlao cijelo ljeto, bio je s djetetom da ja mogu preko noći otići radit, da smo preko dana roditelji, tako da bez takvog tandema ne možeš funkcionirat, bit pjevačica i majka, nema šanse!'', zaključila je Maja.

Maja s nestrpljenjem iščekuje i novu sezonu Supertalenta koja uskoro dolazi na male ekrane.



''Prije pet godina kad smo krenuli ''OK, za audicije ćemo se oblačit malo bolje nego što bi privatno, a onda za finale i polufinale glam. drugu sezonu je bilo ''dobro, sad ćemo malo pojačat'', e sad je već Grubnić u Met gali... rekoh, ''Dobro, hoću li išta od tih kombinacija moć obuć na nekoj svadbi?'' Ne, teško da ćeš takva ić negdje!'', priča Maja.

Atmosfera među članovima žirija poprimila je nove dimenzije.



''Fabijan nam je došao pa smo imali jednu novu energiju, Bilman je načisto poludio, ali nikad nije bio zabavniji, prije je bio normalan i dosadan za poludit, a sad...čak bi se i privatno s njim družila i Martina standardno, moja susjeda, ja i ona stalno bla bla bla'', priča Maja.

Koncerti, svadbe, međunarodne kolaboracije njezina brenda, nova pjesma, TV nastupi... Maji možete spočitnuti svašta, ali da je strastvena radoholičarka, ne može se opovrgnuti.



''I mislim do nove godine otić na dva mini godišnja odmora i neće mi nitko to zabranit. Samo ljubit se i grlit s djetetom, što više vremena provodit s malim jer po noći sam sa starijima, a prek dana sam s njim i tu ja pronalazim neki svoj balans'', kaže Maja.

