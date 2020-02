Šuška se, šuška, o novoj sezoni showa ''Tvoje lice zvuči poznato''. Kako bismo stali na kraj šuškanjima, donosimo i službenu potvrdu: ove godine najavljujemo potpuni zaokret i promjenu uloga. Tako će se u ulozi voditeljice, prvi put u životu, naći iskusna članica žirija Maja Šuput.

Nakon što se okušala kao član žirija u Supertalentu, ali i kao kandidat showa "Tvoje lice zvuči poznato", nova sezona za Maju Šuput donosi sasvim novi izazov.

"Meni ti svi kažu: ti to možeš, to je tako jednostavno za tebe, ti non-stop pričaš... Ja jesam spremna, jako se veselim, ali jako puno teksta treba naučiti napamet, nisam znala da je to baš do te mjere. Zadnji put učila sam valjda u osnovnoj školi", ispričala je Maja.

A sada je čekaju – kartice s tekstom. Maja će prvi put probiti led u ulozi voditeljice. "Ne znam, rekao je muž da se nada da se od mojih psihičkih oscilacija, ako mi krene loše, nećemo razvesti. Ali sam sigurna da će mi s vremenom biti malo ipak lakše, danas sam još onak' – di sam ja to došla", rekla je pjevačica.

Leđa će joj držati sada već iskusni Frano Ridjan, koji se za novu sezonu priprema rastezanjem na baletnoj šipci. "Moram se pripremiti kao voditelj za sve ovo što čeka naše kandidate da se u potpunosti poistovjetim s tim. Moram se malo istezati i pripremati se. Ne, baš mi je čast što sam dio ove ekipe, to sam gledao sve ove sezone prije i razmišljao si: 'Joj, kad bi me bar zvali za kandidata.' Prije za to nije bilo mogućnosti, no vjerujem da ću u ovoj ulozi jednako uživati", objasnio je Frano.

Zato se u ulozi kandidata Maja već okušala. "I to mi je bilo jedno užasno iskustvo jer je to stvarno bilo naporno. Ovim ljudima neka je Bog na pomoći, ne znaju u što su se upustili", istaknula je Maja. "Ona je bila kandidatkinja, bila je sjajna, odlična savršena! Četvrta. Kakva je energija s njom? Pa znate, nikakva, Maja Šuput uopće nema energije, sva je nekakva dajte mooolim vas... Ne, šalim se, Maja je, kao i ja, na 220", ispričao je Frano.

Stoga uopće ne sumnjamo u to da će jedno drugom znati dati pokoji mali savjet. "Štreberica je, to mi se sviđa, pita kad se točno kreće, koja je njezina kartica. Em što je brbljava, em što je vesela, već smo vidjeli u 'Supertalentu' da nas dvoje imamo nekih internih fora koje se njoj jako sviđaju, brzo joj radi kliker, to mi se sviđa, ne fali joj teksta, što je također dobro", rekao je Ridjan.

"Imam najozbiljnijeg voditelja pored sebe, Franu, koji se valjda rodio s čitabom u glavi. Dobro je to što će on mene izvući, u svakom slučaju, a loše je to što je on tako dobar da ja ne mogu biti bolja od njega ni za sto godina, ali trudit ću se, dat ću sve od sebe", pohvalila je Šuput kolegu.

"Rekao sam joj samo da bude prirodna i da se ne brine, ako negdje zapne, tu sam ja. Meljem dok se ne vratimo nazad jer to je primarna djelatnost koja plaća račune", ispričao je Frano. Šuput je otkrila i koliko će biti improvizacije s njezine strane.

"Sad da ti iskreno kažem, ja bih rekla skroz, ali nažalost ne, moramo se držati teksta. Da sam sama, možda bi mi bilo lakše, jer što izlupetam, izlupetam i ljudi misle da to tako mora biti. Još se nije dogodio nikakav feler, tako da je zasad super. Frano se, da ti budem najiskrenija, veseli slici na mom Instagramu. On sad čeka da dođem iza da konačno opalimo prvu fotku, mislim, pazi čemu se čovjek veseli", rekla je Maja.

"S obzirom na to da je moja kolegica takva influencerica na nečemu što ja još uvijek odbijam i nikako da se prihvatim, pitao sam je za te savjete. Već mi je naručila 627 fotografija, očekujem da će me Grubnić toliko uljepšati da ću sam sebi napokon dobro izgledati", zaključio je Frano.

