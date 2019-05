Savršeno nesavršeni Stoka, Zsa Zsa i Paola Valić, predvođeni Majom Šuput, ovih su se dana ušuljali u hrvatska kina. Koliko su se i zašto poistovjetili s likovima kojima su posudili glas u animiranom filmu Ugly Dolls?

Svake se godine napravi milijun lutaka, savršeno oblikovanih da razvesele ljude diljem svijeta. Ali što bude s lutkama koje nisu tako savršene?

Glas im posude Maja Šuput, Stoka, Zsa Zsa, Paola Valić i mnogi drugi.

''Da sam morala birati crtić, ovo bi bio crtić za mene jer je glavni lik isti ja. Ona je jako pozitivna, dobroćudna, energična, vođa, sva je glasna, sva je vesela, ima ta tri zuba, preslatka je'', govori nam Maja Šuput.

No uz sve navedeno, Maja se sa svojim likom, vjerovali ili ne, poistovjetila i zbog manjka zubi.

''Da, jedanput sam se vratila iz St. Tropeza bez tri zuba, bez trepavica i bez noktiju, ali fakat ne znam, bila sam na izlasku samo. Tako da moje društvo kad je vidjelo da ova ima tri zuba, bilo je: 'Evo je, pa tebe su našli''', iskreno nam je ispričala pjevačica.

Zzubi su, očito, šali se Stoka, bili kriterij prema kojem su birali likove.

Ja sam Grdi Pas, s jednim okom i četiri zuba. Rekao sam, vjerojatno su po vizualu lika iz crtića birali koga bi trebalo angažirati, haha... Šalim se, specifičan je, svi su krezubice, a nekakav je šaljivdžija, zezant je, pa sam se svakako tu prepoznao'', objašnjava nam Marin Ivanović Stoka.

U animiranom filmu čujemo i glasove Jelene Žnidarić Zse Zse i Paole Valić Bekić. Pjevačice su i u novom izazovu brzo pronašle zajednički jezik. Maju se s audicijom za Ugly Dolls čekalo dva mjeseca, a u svojem je prenatrpanom rasporedu jedva našla mjesta i za vlastitu djevojačku.

''Djevojačku sam ugurala u jedan jedini termin u koji sam mogla ugurati, malo je reći da je bila djevojačka iz snova, postoje neke priče cure odu van, ma ne, ovo je bilo film pa puta dva, to je bilo deset žena koje imaju energiju životinja i Marko. Prava djevojačka, ali je najljepše bilo što smo sve bile u bijelom, kad smo ušle u restoran prvu večer, daj zamisli deset žena u bijelom, frizura, make-up, top'', otkriva nam pjevačica.

A napokon smo otkrili i misterij jedinog muškarca na Majinoj djevojačkoj.

''To je baš bila onako čast, kad su oni razgovarali o djevojačkoj, ja sam rekao: 'Dobro, a ja?', ona je rekla: 'Dobro, ali to je djevojačka'. Ja sam rekao: 'Učinit ćeš grijeh ako ne budem ja na djevojačkoj', tako da nije učinila grijeh i stvarno nam je bilo predobro, pamtit ću taj vikend cijeli život'', priznao nam je Marko.

Iako nam je otkrila pokoji detalj o djevojačkoj, datum vjenčanja još je tajna.

''Onog trena kad budemo na lokaciji, ja svojim prijateljima ne mogu uskratiti te Instagrame i to, niti bi im to ikada uskratila. Znaš kako je to, ta današnja mladež, ako nije na slici, nije se dogodilo. Neka snimaju'', govori Maja.

I dok joj Marko pomaže u pripremama za vjenčanje koje će biti još ove godine, otkrio nam je i kako se slažu dvojica najvažnijih muškaraca u Majinu životu.

''Jako sam osjetljiv na Majine frajere bio dosad, pa tako i na Nenada, i uvijek sam nalazio neke mane. I njemu sam bio našao, ali sam mu brzo otkrio i jako puno vrlina i brzo smo ga prihvatili i on je postao dio naše sretne obitelji'', zaključio je Marko.

