2005. godine proglašena je najljepšom Hrvaticom, punila je novinske stupce, a sad živi mirnim obiteljskim životom. Maja Cvjetković priznaje da je u najljepšem razdoblju života uz kćerkicu i supruga. Nedostaju li joj svjetla pozornice, kakva je u ulozi majke te što poručuje budućim missicama, otkriva za IN Magazin.

Jedna, prema mnogima, od najljepših missica u Hrvatskoj je zasigurno Maja Cvjetković. Šibenčanka koja je 2005. godine odnijela lentu Miss Hrvatske sada živi život nešto povučenije, daleko od svjetla reflektora.



"Obiteljski život, sve nam se više manje vrti oko nje, uživamo dok smo na godišnjem s njom. Tako da je stvarno obiteljski i opuštajuće, ništa posebno", otkrila je Maja.



Maja ističe kako sada napokon uživa punim plućima i da ima sve što joj je potrebno. Kćerkica Vita je okupirala svu njezinu pozornost, ali ističe - u odgoju nije stroga.



"Djelujem li strogo? Ma nisam stroga mama, što ću biti stroga imam samo nju- skače mi po glavi. Sad kako će to na kraju ispast s tom ne strogoćom - vidjet ćemo. Ali nisam stroga", izjavila je.



Biti majka je u potpunosti ispunjava pa ni ne čudi što je od svih životnih uloga koje je imala, odabrala upravo majčinstvo da zasjedne na tron.

"Mama mi je najdraža uloga. To se ne može mjeriti s ničim drugim, ali je dosta zahtjevna uloga. Jer ona je 24 sata dnevno samo sa mnom tu je i tata, ali uvijek je sve oko mame. Tako da je naporno, tu nema godišnjeg", priznala je.



Da malena Vita jednog dana poželi biti manekenka ili missica, Maja ističe kako joj ne bi branila jer je to za nju bilo, kaže, predivno razdoblje u životu.



"Vidjet ćemo, možda bude, ako ona to bude htjela ja ću je podržavati. Lijepa je tako da može, haha, ne znam. Ona je još mala, ali voli se slikati, pozirati. U biti kako joj je koji dan, kako njoj paše tako i radi", otkrila je.



A upravo je tako radila i Maja, odluka da se povlači iz svijeta mode sve je iznenadila, ali ona kaže, trenutačno joj to ne nedostaje.



" Iskreno ne fale mi, jednostavno nema baš toga u mjeri koliko je bilo prije. Sve se promijenilo, cijeli svijet je stao, s koronom i svim tim. Tako da mi to nije baš sad na pameti niti nešto o čemu razmišljam. Postoje puno veći problemi kod svih ljudi, svjetla pozornice dolaze tek iza toga svega, tako da ne razmišljam trenutno o tome", priznala je.



Godišnji odmor Maja s obitelji provodi u Dalmaciji te je pronašla vremena kako bi bila članica žirija u jednom izboru za miss. A evo i poruke za sve buduće missice.



"Neće se njoj promijeniti ne znam štO u životu kad bude miss. Jedino što će imati puno više poslovnih ponuda, snimanja i revija, što je u principu i cilj. Spašavat svijet sigurno neće, haha, tako da ne znam što bi točno rekla", zaključila je Maja.



Osmijeh i pozitivna energija koja isijava iz Maje dokaz su da kada se potrudiš možeš imati sve o čemu si sanjao.



"Gledam sve pozitivno u životu i svatko ima i boljih i loših dana, ali nekako računam sve što je gore da će to proći i da će doći ponovno sunce. To je moj motokroz život, jednostavno gledam pozitivnona stvari koliko je god to moguće", zaključila je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.