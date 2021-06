Dvostruka uloga Tine Turner i Erosa Ramazottija donijela je Maji Bajamić pobjedu u predfinalnoj emisiji showa ''Tvoje lice zvuči poznato All Stars''. Ovaj nastup za Maju je bio posebno emotivan, a odlučila je posvetiti ga svojem djedu koji je uvijek vjerovao u nju i njezine snove. U razgovoru s našom Dijanom Kardum ispričala nam je sve o ovoj transformaciji, inozemnoj suradnji s jednim talijanskim bendom, a otkrila nam je i svoj ljubavni status.

Komplimenti i maksimalan broj bodova žirija osigurali su Maji Bajamić pobjedu u sedmoj epizodi showa Tvoje lice zvuči poznato All Stars. Uloge Erosa Ramazottija i Tine Turner Maji su savršeno sjele.



''Energija koja postoji, ta neka životna energija koju osjećam kod nje, težak put do uspjeha, ta patnja koja izlazi kroz pjesmu dogodila se i meni dok sam nju utjelovljivala. Prije samog izlaska na pozornicu obuzele su me emocije, sjetila sam se svog djetinjstva. Baš mi se spojilo nešto, ne mogu to opisati, znam kojim sam putem išla, nisam imala neko zaleđe, od 19. godine sam sam došla tu'', iskreno priča Maja.

Pobjednički nastup imao je za nju posebno emotivno značenje.



''Cijeli taj nastup posvetila sam svom pokojnom djedu, koji je jedina osoba koja je od mog rođenja pa dok god je bio živ bio iskrena podrška mojim snovima što se tiče pjevanja, glume i scene općenito'', kaže.

Ova sezona za Maju je bila prepuna izazova, no atmosfera na setu i teške je situacije uvelike olakšavala.

''Život mi je pretežak bio da bih sebe dodatno sputavala, zato to jest jedno pozitivno ludilo i emocija koja je takva kakva jest. Kad sam dobro, dobro sam, kad sam loše, svi znaju'', kaže.

Uz show je radila punom parom, pa će ovo ljeto u potpunosti biti u znaku Maje Bajamić. Za nekoliko dana čeka je premijera filma "Ana", u kojem se okušala i kao glumica, a radijskim eterom odjekuju i njezine pjesme. Prva je objavljena prije nekoliko dana.

S Lorenzom i Darkom Bakićem pjesma ''Plešem sama''. Zanimljivo je kako sve to što pripremam govori o mom trenutačnom unutarnjem stanju, a to je da sam sama sa sobom, da volim sve oko sebe i sebe samu. Radim stvarno neprestano i tijekom projekta sam već počela neke suradnje. Zapravo još prije korone dogodila se suradnja s Baby Duxom i Mirzom Tetarićem'' kaže.

U pripremi je još pjesma "Trankila" nastala u suradnji s Dušanom Bačićem. Talent splitske pjevačice Maje Bajamić otkrili su i Talijani.

''Paralelno sa snimanjem showa dogodila mi se i međunarodna suradnja s talijanskim bendom Yahsu. Pjesma 'Čekam ljeto' je izašla i prisutna je u radijskim eterima, a zavrtjela se u četiri europske zemlje'', kaže.

To čak nije prvi put da su se ovoj Splićanki otvorila vrata inozemne karijere.



''Malo se zna o tome, ali kad sam tek došla u Zagreb, imala sam vrlo ozbiljnu ponudu za karijeru vani. Jeff Bova dobitnik je Grammyja za produkciju albuma Celine Dion koji se javio mom tadašnjem menadžeru sa željom da dođem živjeti ili u London ili u L.A. i raditi u njihovoj akademiji. Nisam imala materijalne uvjete da bih to ostvarila, a nisam bila ni duhovno baš na razini. Uvijek sam pratila taj svoj osjećaj'', priznaje.

Svoj osjećaj uvijek slijedi, pa tako i kad je ljubav u pitanju. Zato sada kaže da je sretno slobodna.



''Trenutačno stvarno maksimalno i možda, ne možda, sigurno sam prvi put u posvećena i uronjena u muziku, umjetnost i sebe samu'', kaže.

U tom raspoloženju spremna je i za finale showa Tvoje lice zvuči poznato All Stars. Tko će biti kralj ili kraljica transformacija, ne propustite saznati već ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV!

