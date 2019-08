Pjevačica Maja Bajamić odlučila se za novi korak u karijeri. Uskoro ćemo je, naime, vidjeti u prvoj filmskoj ulozi. U filmu "Ana" pripala joj je jedna od glavnih. Kako joj je bilo na setu te kako se snašla, otkrila je našoj ekipi.

''Ja vjerujem u ono – čekaš pravi trenutak, isto kao što sam sanjala da ću se ostvariti u nekakvom filmu, seriji kao 15-godišnjakinja, a to mi se ostvarilo s 27'', rekla nam je Maja Bajamić za početak.

U prvoj ulozi gledat ćemo je u potpuno drukčijem svjetlu od onoga na koje smo naviknuli. Naime, karizmatična i energična Maja svoju je prvu filmsku ulogu ostvarila u psihološkom trileru pod nazivom Ana.



''Nedugo nakon TLZP-a, poslije mog diplomiranja, tog jednog dugotrajnog višemjesečnog rada uslijedio je jedan poziv vrlo zanimljive prirode, a taj je bio od redatelja Anđela Jurkasa, sa scenarijem za film psihološki triler Ana'', priča nam.

Iako je imala ozljedu, ali i brojne obveze, taj poziv nije mogla odbiti. Bila joj je, kaže, čast surađivati i s mnogim glumcima jer se u filmu uz nju pojavljuju i primjerice Petra Kraljev te Asim Ugljen.

''Izašla sam iz svojih svih mogućih zona komfora i ugode, biti bez šminke i biti neispavana nešto je što u svijetu pjevanja mene kao žene nije još viđeno'', kaže nam.

Jedva čeka reakcije publike, a pogotovo svojih najbližih, koji će je vidjeti u potpuno drukčijem izdanju.

''Ne znam, mislim da bi se moji najbliži, mama, tata, baka i dida, mogli jako iznenaditi jer me općenito vide kako sunčam zube od 0 do 24, a ovo je film u kojem mi se zubi baš i ne vide'', šali se.

Film Ana govori o problemu depresije. Igrati te scene nije bilo nimalo jednostavno.



''Ja sam imala momente kad zovem prijateljicu, hej kupim te, idemo negdi popit, pojest, samo me ispleskaj me, išamaraj me da dođem sebi jer stvarno uđem u to. Takva sam, mislim da su glumci generalno, ali ja sad govorim iz kože pjevačice i sebe kao osobe, takva sam u bilo čemu u životu'', objašnjava nam.

Kod nas su depresija i tjeskoba još uvijek nešto o čemu se ne govori, čak ni najbližima, a radi se o problemu koji je sve rasprostranjeniji.



''Apsolutno ima i među kolegama. I sama sam imala jednu jako tešku emocionalnu fazu u životu i sva sreća pa je na mojem studiju bilo jako govora, završila sam sociologiju u pedagogiju, jako smo pričali o tim stanjima i onda sam znala detektirati nekakva svoja ponašanja'', kaže nam.

Nije Maja zanemarila ni svoju glazbenu karijeru. U pripremi je album s pjesmama kojima je dala vlastoručni potpis.



''To je zaista najteži prijekt na kojem sam radila i na kojem radim, suočen si sam sa sobom i sa ljudima koji su oko tebe. Ima jako puno materijala, moram priznati. Zadnjih pet godina sam stvarno pisala dosta'', priča.

Zbog toga već drugo ljeto provodi u Zagrebu.



''Nadam se da treće neće biti ovako koje će me vezati za studio, za nekakve ozljede, veselim se terenu'', priznaje.

Radi Maja na projektima i izvan granica Hrvatske, a ima još i mnogo želja koje bi željela ostvariti.



''Ima jako puno ljudi s kojima bih voljela surađivati, ali Gibonni me nekako najviše privlači, baš mislim da bih bila dobar vokal'', zaključila je.

Ne sumnjamo da će i taj san Maja pretvoriti u stvarnost.

