Jedna od naših najdugovječnijih grupa ima novu pjesmu naziva "Lozinka za sreću". A obožavatelji grupe Magazin najviše vole upravo njihove balade.

Pjevačica Andrea Šušnjara veseli se još jednoj baladi jer kaže da joj one najbolje pristaju. Ovaj put s bendom Magazin snimila je pjesmu ''Lozinka za sreću''.

"Za mene jedna od dražih od grupe Magazin općenito, možda čak odmah nakon 'Žena, a ne broj'. Nekako me podsjeća na tu pjesmu, a i na prvo slušanje mi se svidjela. Potrudila sam se da ju iznesem najbolje što mogu i da publika to isto prepozna", kaže nam Andrea.

Ovaj put ljubavnu priču videospotom će umjesto glumaca ispričati predivan crni pastuh. Andrea, inače velika ljubiteljica životinja, priznaje da se dugo bojala konja, unatoč tomu što im se u isto vrijeme divila. Stoga je prije snimanja spota nekoliko dana dolazila na upoznavanje s ovom prekrasnom životinjom:

Snažna balada u kojoj Andrea glasom i emocijama želi dočarati svaki stih trebala bi za nekoliko dana biti objavljena:



"Mislim da je pjesma za sve one koji su razočarani ili kojima je netko nešto obećao, a nije ispunio. Zato mislim da će se dosta žena, ali i muškaraca pronaći u ovoj pjesmi'', smatra.

Poruka je pjesme, kaže Andrea, kratka i jasna.



"Poruka pjesme je da nikome ne dajete drugu šansu!'' kaže pjevačica.



O ljubavi Andrea govori tajnovito, no kad su u pitanju nastupi, sve je transparentno. Grupu Magazin očekuje dugo radno ljeto.



"Ako se uspijem okupati dva-tri puta negdje usput jutro nakon gaže, to će biti super. I klasika – nove pjesme, festivali, nastupi. Pratite nas, dođite i zabavljajte se s nama, nemate druge", poručila je.

