Iako je dvojac 2Cellos trenutačno na kratkoj pauzi, Luka Šulić radi punom parom. Na svojem je novom samostalnom albumu radio posljednje dvije godine. Utkao je mnoštvo emocija jer ga je posvetio jednom posebnom biću - kćerkici Hani. Vole li njegova djeca slušati klasičnu glazbu te što mu je najveće bogatstvo u životu, otkrio je našoj Matei Slogar.

Prije nekoliko mjeseci violončelist Luka Šulić postao je otac po drugi put. Sretna vijest da je njegova supruga Tamara na svijet donijela kćerkicu Hanu zatekla ga je u Rimu, na snimanju novog albuma.

"Naša kćer nas je iznenadila, došla je na svijet 13 dana prije predviđenog roka. Ja sam naivno mislio da ću na miru snimit album, ali eto neke stvari u životu ne možeš planirati. Ali na kraju je sve super uspjelo, porod je bio brz i kratak i čak mi je supruga Tamara rekla bolje kratak porod bez tebe, nego dug i težak s tobom", otkrio nma je Luka.

Kako bi se odužio, svoj je novi album "Vivaldijeva Četiri godišnja doba za violončelo", odlučio posvetiti tatinoj princezi Hani.

"Upravo zbog toga je cjelokupan album i snimanje dobilo jednu još veću dimenziju, nabijeno emocijama, energijom nekom svemirskom tako da ja mislim da će ljudi to osjetit. To je jedna od kompozicija u koju sam se zaljubio kao dijete, imali smo kazetu u autu tako da smo ubiti odrasli uz tu kompoziciju. Isto iz razloga jer je to odsvirat, prvi sam koji je to uspio odsvirat i snimit u cjelini na violončelu", objasnio je.

Ovom je glazbenom virtuozu najveći trofej u životu upravo obitelj.

"Lijepo je imati sina, ali kad sam dobio kćer, to je jedna posebna konekcija između oca i kćeri. Sad kad smo svi skupa kod kuće tek si svjestan svega i sve te radosti i te ljubavi oko tebe, a to je ono što me čini najsretnijim na svijetu", priznao je Luka.

Njegova djeca rado uživaju u zvucima klasične glazbe u izvedbi svojeg tate.

"Kad vježbam recimo, dobro sin ide već u vrtić, ali nekad čuvam kćer kod kuće i čak joj svira, a ona me sluša pažljivo sat vremena, izdrži. Dobro onda počne plakat, onda promijenim pozu, stavim ju malo na trbuh pa sviram dalje", otkrio nam je Luka.

U posljednje vrijeme Stjepan Hauser i on posvetili su se solo karijerama. Luka ističe kako nije došlo do razlaza, već do privremene stanke, a 2Cellos opisuje sljedećom metaforom.

"Ja gledam na 2cellos kao jedan veliki kamion koji nekako gura, koji ide dalje, prevozi sve ovo, a naše solo projekte kao nekakav sportski autić koji ja i Stjepan provozamo tu i tamo za gušt. 2cellos će uvijek bit tu za nas, imamo neki plan vratit se za desetu godišnjicu 2cellosa to je 2021. godine, ali nemamo još fiksan plan i datum", otkrio nam je.

Dotad ćete Luku moći poslušati u sklopu nove turneje i promocije maestralna "Četiri godišnja doba" u njegovoj izvedbi.

"Naravno dolazim i u Lisinski, u Zagreb 5. veljače. Jako se veselim jer je to ipak na domaćem terenu, a isto posebna neka odgovornost jer se doma uvijek želiš pokazat u najboljem svjetlu tako da bit će malo stresniji, a malo posebniji koncert", zaključio je.

I, ne sumnjamo, koncert za koji će se tražiti karta više.

