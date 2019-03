I dok Stjepan Hauser uživa u svojem istarskom domu, drugi dio dvojca 2Cellos-Luka Šulić sprema se ponovno supruzi biti potpora u rađaonici. Za 3 mjeseca on će po drugi put postati tata.

Nema te simfonije i nema te pjesme koja može to opisati, te osjećaje koje doživiš kad ti se rodi dijete, to je nešto predivno. Kad te vidi izdaleka pa viče tata, tata ili mama to su emocije koje se ne mogu opisati, riječi su kojima je Luka Šulić opisao kako je to biti otac.

Kakav je osjećaj biti "tata" po drugi put, Luka Šulić iz dvojca 2cellos će osjetiti krajem lipnja jer tad će njegova obitelj postati bogatija za još jednog člana - djevojčicu.

''Sad smo još nekako toliko preokupirani s prvim da nekad i zaboravimo da je drugo na putu'', smije se Luka.

19 mjeseci stariji brat jedva čeka sestrino društvo, a kad je on došao na svijet, u rađaonici su ga čekali i mama i tata.

''Bio sam tamo kad je supruga rađala i to iskustvo, počneš gledati i na žene puno drugačije, s puno većim respektom - koliko su žene zapravo snažne i jake i što je to priroda'', kaže nam naš proslavljeni violončelist.

Luka će prisustvovati i porođaju svojeg drugog djeteta.

''Obavezno, to je iskustvo koje te ispuni za cijeli život, koje te promijeni u srži i zbog kojeg ja vjerujem postaneš i bolji čovjek'', smatra.

I dok je zbog napornog radnog tempa propustio neke važne trenutke u prvoj godini života sina Vala, s kćerkicom će ipak biti drugačije.

''U zadnjih sedam godina smo stvarno radili non stop jako intenzivno, a pogotovo sad kad se obitelj širi potrebno je stati na loptu i posvetiti se i nekim drugim stvarima u životu jer meni je taj balans u životu jako bitan. Bit ću i malo veća podrška supruzi jer sa dvoje male djece to sigurno nije jednostavno'', kaže nam.

Već u ponedjeljak Luka i Stjepan odlaze na tri tjedna dugu američku turneju, posljednju prije velike pauze 2cellosa.

''Nakon toga uzimamo samo pauzu, naglašavam samo pauzu od turneja, godinu, do godinu i pol dana'', obećao nam je.

A prije Amerike, Luka i Zagrebačka filharmonija održat će večeras u dvorani Lisinski ''Koncert za život'', u sjećanje na Anu Rukavinu i maestra Vjekoslava Šuteja.

''Uvijek su takvi koncerti još više nabijeni sa još više emocija, nešto posebno se osjeća u zraku'', kaže.

Otkad je postao otac, koncerti po cijelom svijetu sve teže mu padaju jer pozivi i poruke ne mogu nadomjestiti susret uživo.

''Malo pomaže, ali nije to to jer ti želiš zagrliti to dijete, želiš probati koliko je kila dobio, kako miriše, jedva čekam da izmisle teleportaciju'', šali se.

Djeca i supruga s njim na turneji? Zasad ne, ali jednog dana - tko zna.

Pljesak punih arena i dvorana, barem na neko vrijeme, tata Luka zamijenit će dječjim smijehom jer to je simfonija kojoj se najviše veseli.

''Na kraju dana kad gledaš, ono kad zaspi, pa ga gledaš samo mu se diviš, samo ta sekunda je vrijedna cijelog napornog dana, svih pelena, svih smradova'', zaključio je Luka.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.