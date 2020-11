Pjesma karijere - tako je svoju novu pjesmu opisao Luka Nižetić. Od njega možemo očekivati uvijek nešto novo i drugačije, s obzirom na to da i privatno sluša baš sve, od narodne glazbe do rock and rolla. U ovoj godini bez koncerata posvetio se svojem restoranu, a ondje je ljetos ugostio Janicu Kostelić, Gorana Ivaniševića, Dina Rađu i druge poznate Hrvate. Više pogledajte u prilogu IN magazina.

''Ka more je život“ - kad to pjeva Luka Nižetić, čovjek s mora, potpuno mu vjerujemo.

"More mi je život u svakom smislu jer bez mora ne mogu", objasnio je Luka.

Ne može bez mora, a ni bez glazbe, a baš ovu svoju novu pjesmu smatra pjesmom karijere.

"Ja sam ju čekao zapravo 15 godina, ja stvarno ovakvu stvar jako dugo čekam, ali to se nikad ne zna. Ne pišem sam svoje pjesme, pišu neki drugi, nikad ne znaš kako te netko drugi u tom trenutku vidi", priznao je.

Autor ove pjesme je Mario Mihaljević, a poruka koju nosi je da svatko od nas bira kojom će ocjenom ocijeniti život.

"Nećeš ga naravno živit za duje, nego za petice. Možeš birati, ja biram za petice", poručuje Luka.

"Kad si mlađi, onda ti ono sve prolazi, mlad si, možeš sve podnijeti i nekako sve lakše, preko svega lakše prelaziš. Kad si stariji, već je sve iskristalizirano, još uvijek ne znam što hoću, ali znam što neću", kazao je pjevač.

Neće prestati ni s navikom da publici uvijek predstavi nešto drugačije. Nakon uspješnica "Ludilo brale" i "Ae" iznenadio je emotivnim stihovima nove pjesme.

"Sve sam to na kraju ja, jedan veliki kuršlus, letač, ja bih svugdje bio, sve bih vidio, sve bih probao", otkrio je.

Od narodne glazbe, pa do rock and rolla, sve to sluša, a na popisu omiljenih glazbenika su mu:

"Toma Zdravković, njega jako volim, Mostar sevdah reunion, evo sad novi singl od Dina Merlina mi je ludilo, Radiohead, Doorse sam slušao u mladosti, Nirvanu, Gibonnija volim, Olivera obožavam, Arsena..."

Prošlo je 11 mjeseci od njegova posljednjeg koncerta, a život bez nastupa poprilično je prazan.

"Teško je to jer nije to, to je nama izvor prihoda, ono od čega mi živimo, iako to ljudima izgleda kao zabava. To jest zabava, ali je i krvavi rad", požalio se pjevač.

On je davno odlučio da će osim pjevanjem baviti i ugostiteljstvom, pa već godinama uspješno vodi restoran na otoku Visu.

"Ljudi su mi govorili: 'Vidi kako si ti to, ako ti ne ide jedno, imaš drugo.' Međutim, pogodilo je baš i jednu i drugu granu", prokomentirao je.

Sezonu su, iako skraćenu, ipak odradili, a među gostima bilo je i poznatih Hrvata. Goran Ivanišević na doručku, Janica Kostelić na burgerima, a ručao je kod Luke i Dino Rađa.

"Rekao je: 'Ovakav pašta fažol ne sjećam se kad sam zadnji put pojeo.' Kad ti to Dino kaže, onda je to vrh", pohvalio se Luka.

Da se odlično snalazi u kuhinji, dobro je poznato, a kakav je Luka kao šef?

"Nikakav, nikakav. Sad će mi reći moj partner Rene, kojeg pozdravljam: 'Nemoj to govorit da si nikakav, dobar si, strog si šef.' Mislim, dobar sam šef, pravedan sam", rekao je.

Puno se ovog ljeta družio s i jednoipolgodišnjim nećakom. Maleni Jozo potpuno ga je osvojio, ali već bi ujak primijenio i neke odgojne metode.

"Malo kad ono arlauče on, kad ga pred spavanje okrene na ono razmaženo ludilo, ja bih to već sada dricava, a oni govore još je on beba. Ma što ne razumije, kad dignem glas, da vidiš kakvu facu napravi, guta knedle", našalio se Luka.

Da što prije ponovno zagrli nećaka i sestru koji su u Americi, to je samo jedna od Lukinih želja jer kad se vrate zagrljaji, vratit će se i život u normalu.

"Volio bih samo da ovo što prije završi, da izađemo iz ovoga svi zdraviji, zdravi duhovno, zdravi tjelesno, u svakom smislu i da možemo početi živjeti normalno, ne novonormalno, nego normalno, i da se samo svi grlimo, to ti je to", zaključio je Luka.

