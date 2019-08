Zgodni glumac Lujo Kunčević ljeto provodi u Dubrovniku u društvu nove ljubavi.

U životu Luje Kunčevića prostora za dosadu nema. Na jesen ga očekuje premijera filma "The Match" u kojem glumi uz Armanda Assantea i Franca Nera.

"Tu su bila i mnoga europska i hrvatska velika imena ali uvijek vam je kad čujete da dolazi netko tko je napravio holivudsku karijeru tko je surađivao s imenima o kojima ste slušali što na akademiji što kao dijete slušali kao legendama uvijek je trema čast i sve što dolazi s tim", priznao je Lujo.

Nije bilo jednostavno ni zaigrati nogomet uz naše vatrene, Dejana Lovrena i Matea Kovačića koji su imali filmski debi.

"Neću odavati radnju filma naravno ali njih dvojica su glumili njemačke oficire koji izazovu glavnog lika na tehniciranje, a pošto je on velika mađarska nogomenta zvijezda i on ih pobijedi ne želim ni zamišljati kako je Andreju bilo kad se pred vama nađe nositelj srebra svjetskog prvenstvara u nogometu, a vi u kadru. Makar je gluma morate odigrati da ih pobjeđujete, da ste bolji, a koliko sam čuo dečki su skromni, ne glume zvijezde. Normalni su dečki s kojima se može i popričati i popiti nešto i zabavljati", otkrio je.

Lujo potječe iz ugledne glumačke obitelji. Njegov otac je redatelj Ivica Kunčević, a mama poznata glumica Biserka Ipša, koja nam se svojedobno potužila kako više ne može pamtiti imena brojnih djevojaka svojeg zgodnog sina koji je i trenutno zaljubljen.

"To traje već neko vrijeme. Ja sam se često znao zalijetati s odavanjem imena svojih djevojaka dok bi to bilo još u nekoj svježoj fazi i radi toga ja mislim da vi mislite da je toliko burno na mojoj ljubavnoj sceni. No nije toliko. Ali ovo traje već neko vrijeme i lijepo je i sve ove dosadne fraze koje inače govorim ali ne bih htio još spominjati ime mlade dame, nek se još malo ustoliči pa ćemo onda", rekao nam Lujo.

I danas je u prijateljskim odnosima sa svojom bivšom djevojkom, bivšom Miss universe, Ivanom Mišurom, koja je sreću pronašla u zagrljaju Gorana Vlaovića.

"Iskreno, između Ivane i mene je splasnula ljubav. Ivana je žena koju svaki muškarac želi ali između nas je nestalo ljubavi, žara i nakon toga smo se rastali u prijateljskim odnosima. Uvijek mora proći neka dva mjeseca da sve to splasne ali sada bi da je vidim sjeo s njom na kavu, popričao i mislim da bi ona napravila isto", zaključio je.

Lujina nova djevojka je Zagrepčanka, koja sezonski radi u Dubrovniku. Toliko nam je otkrio. A i on je sam u zaposlen. Daske koje život znače, zamijenio je onim brodskim. Sa svojom posadom na povijesnom dubrovačkom galijunu glumi Mihu Pracata.

"To je velika čast jer Miho Pracat je najpoznatiji dubrovački pomorac iz 16. stoljeća", priznao je Lujo.

