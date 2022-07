Ako ste se prošlog petka poslijepodne zatekli u zagrebačkoj četvrti Knežija onda ste u akciji čišćenja mogli vidjeti grupu građana među kojima je bila i Ljupka Gojić Mikić. Ona je s još jednom stanarkom Knežije odlučila pokrenuti inicijativu čišćenja svojeg kvarta koji se već neko vrijeme bori s velikim količinama smeća. Koju su poruku željeli poslati Ljupka i njezina ekipa otkriva Julija Bačić Barać za In magazin!

Prolazim pokraj tih kontejnera koji su puni puni smeća koje ispada van, kad zapuše vjetar leti po ulicama na nekim glavnim ulicama na Knežiji, nama je Knežija grad naš mali. Kakvu generaciju odgajamo? To me baš smetalo, smetalo me da izađem na prozor i vidim da danima nitko ne dolazi u kvarti ne čisti, ne pokupi s livada ni jedna papirić'', priča Ljupka.

Na ovakve prizore možda smo svi već nažalost pomalo i navikli. Ali jedan od naših najuspješnijih modela Ljupka Gojić Mikić u svom je kvartu odlučila ozbiljno se suočiti s problemom smeća.

'Krivo učimo djecu, stalno pričamo kako mi stariji moramo biti primjer mi smo ogledalo, a ništa konkretno ne poduzimamo. Ja sam isključivo zbog svoje djece i zbog tuđe htjela reagirati da ne odgojimo generaciju kojoj će biti normalno živjeti u smeću'', govori.

Reagirala je tako što je sa susjedom Anom Surač pokrenula akciju zajedničkog prikupljanja smeća pod nazivom "Vreća po vreća za Knežiju bez smeća" .

''Ne možemo samo osuđuvati i optuživati i upirati prstom u nekog nego moramo i sami djelovati'', kaže Ljupka.

Smeće su zajedno s nekolicinom susjeda čistile po dječjim parkovima,.

''Ne želim da moja djeca hodaju po kvartu i da im postane pod normalno da je smeće po svuda i da nešto ih ja učim doma se pokvari zato jer kad izađu van iz stana postat normalno će reći a gle svugdje je smeće pa ću bacit i i ja. Hrpu klinaca sam vidjela po kvartu a jednostavno stanu ispred kontejnera i koša i to je sve krcato. I oni jednostavno gledaju di će baciti onda bace pa pokupe pa padne, prepričava Ljupka.

Prepuni kontejneri i to na zelenoj površini ispred škole i to je uobičajen prizor na zagrebačkoj Knežiji.

I ovo nije problem samo ovog kvarta.

Ljupka je dugo živjela u inozemstvu, a upravo je u Japanu svjedočila brojnim ovakvim akcijama čišćenja.

''Ja nekako imam osjećaj za Hrvatsku da je počela odustajati, da odustaje, da jednostavno ljudi i oni koji su se trudili i htjeli puno toga i polušali nešto da nalete svaki pun na minu, ima sto prepreka i jednostvano odustanu, ne mislim da smo nekulturan narod i da nismo čisti, mislim da itekako jesmo ali malo odustajemo od nekih pravila jer smo razočarani'', govori Ljupka.

Nekad je hodala po modnim pistama, a danas najviše šeta po Knežiji za koju samo želi da svima bude što ljepša zato joj nije problem zasukati rukave.

Ova akcija završila je s punim vrećama smeća prikupljenog baš tamo gdje ga nikako ne bi smjelo biti, u parkovima u kojima prve uspomene stvaraju oni na kojima svijet ostaje.

