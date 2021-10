Nakon višegodišnje bitke, Ljupka Gojić Mikić dobila je sudski postupak protiv osobe koja je godinama kopirala njezin modni brend i tako ostvarila financijsku korist. Za In magazin otkrila je i kako nastaju njezine modne fotografije te zašto na društvenim mrežama ne skriva identitet djece poput mnogih drugih roditelja.

Kada je prije desetak godina pokrenula svoj modni brend, Ljupka Gojić Mikić je razveselila brojne ljubiteljice mode, ali i inspirirala neke koji su počeli kopirati njezinu odjeću, što je sada potvrdio i kaznio sud.

''Jedino to što te može frustrirati je da ti nešto platiš, zaštitiš se, a netko se i dalje usuđuje to raditi i onda kreće ta neka borba da ti uopće nekoga preodgojiš i naučiš da se to ne može samo tako i da će biti kažnjen za to. Ja se samo nadam da je to škola za sve'', zaključila je Ljupka.

Ljupka nam je otkrila i da njezine modne fotografije uglavnom nastaju ispred zida ulaza u kojem je odrasla, a iza objektiva najčešće se nalazi njezina majka Željka.

''Ja uopće ne znam kako je ijedna fotka OK, pristojno ispadne jer moja mama to radi onako drži mobitel i priča sa susjedima. Pa onda ja to moram rezati, ispravljati jer sam uvijek negdje ukoso ili nešto'', objasnila je Lupka.

Ljupka je vrlo aktivna na društvenim mrežama i često objavljuje detalje iz privatnog života s kćerima Janom, Milom i Mari. Za razliku od mnogih roditelja ona im ne skriva lica.

''Mislim da me dosta ljudi čudno gleda, mislim da me komentiraju, tračaju, svašta… Ne želim se opterećivati, ne želim živjeti u strahu, mislim da previše analiziramo i filozofiramo, svijet tehnologije ide naprijed, uostalom ne radim ništa loše, dam onoliko koliko ja želim dati. Uskoro će narasti i imat će same svoje mreže, radije ću ih naučiti kako se ponašati na njima nego ih pustiti u nekoj neizvjesnosti da krenu učiti tek kasnije'', objasnila je.



A učenje s djecom, kaže Ljupka, ponekad zna biti i naporno jer se njezina kćer Mila bori s disleksijom i disgrafijom.

''Mi smo to skužili još u Japanu dok je išla u vrtić. Način na koji je držala olovku je skroz drugačiji od ostale djece'', priča Ljupka.

No sigurna je da će njezina kćer preskočiti te prepreke, a zahvalna je i djelatnicima osnovne škole Matije Gupca, koju je i sama pohađala, jer im maksimalno izlaze u susret i olakšavaju svakodnevicu.



''Ono što je super da su ta djeca, ljudi općenito koji imaju disleksiju i disgrafiju, da su jako, jako kreativni i imaju neke svoje kompenzacijske vještine koje te iznenade i ostaneš u šoku''



Ljupka je proputovala cijeli svijet te je s obitelji deset godina živjela u Japanu, a iako beskrajno voli svoj Zagreb i Knežiju, kaže kako bi se bez problema mogla spakirati i ponovo otići u nepoznato.



''Sad da moram ići baš bi me vodilo to da hoću priuštiti curama ono što sam ja imala od 13. do 35. godine. Da upoznaš svijet, da ga se ne bojiš, da si sretan, da naučiš nešto jer smatram da je to najveća i najbolja škola u životu'', ispričala je Ljupka Gojić.

Možemo se samo složiti s njom jer su, uz ljubav, upoznavanje novih kultura i stranih jezika nešto najvrijednije što im može priuštiti.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.