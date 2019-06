Jedan od naših najboljih modela Ljupka Gojić-Mikić i njezin suprug, odnenedavno bivši nogometaš Mihael, zatvorili su jedno od najljepših poglavlja svojeg života i nedavno se iz Japana vratili u Hrvatsku.

Nekadašnji nogometaš Dinama Mihael Mikić u Japanu je proveo svoje najljepše igračke dane koje će zauvijek pamtiti.

''Pa najdraže emocije su moje cure i moja familija, to je moja najdraža emocija iz Japana gdje smo zajedno slavili te pobjede. Taj zadnji naslov iz 2015. kad smo bili svi na terenu, kad su kćerke bile svjesne svega toga, to je nekako najljepši trenutak i najljepša emocija koju ja nosim od tamo'', rekao nam je Mihael.



''Meni je bilo drago zbog njega i drago mi je bilo što je napokon negdje doživio da ga stvarno cijene, poštuju, da onako izdaleka gledaju s poštovanjem, hoće prići, tražiti autogram, slikati ga i cure su bile ponosne pa je meni bilo lijepo gledati njih troje tako u tim situacijama'', priznala nam je Ljupka.

Mika nam je otkrio i s koliko strasti je Ljupka pratila njegove nastupe.

''Ljupka je potpuno nezainteresirana navijačica, ona nogomet ne razumije, doslovno ne zna ni koliko je igrača na terenu, a kamoli da nešto konkretnije prati tako da kćerke su ju morale podučavati nekim stvarima'', iskreno nam je rekao Mihael u šaljivom tonu.



''Ja da krenem o nogometu i da sam se petljala, oni ne bi ništa osvojili. Nekako Mika isto nije baš nešto da zna o mom poslu previše, makar on je puno više naučio onaj dio barem što se tiče dizajnera, ali ja mislim da to i je najbolje. Mi doma smo mi doma i nema tu neke prevelike filozofije i pričanja o nijednom poslu'', otkriva nam Ljupka, na što se Mihael nadovezao.



''Mislim da kad imaš takvu suprugu koja ti ne stvara nikakav presing i nikakve razgovore doma o taktici, mislim da si dobio puno već u životu, ako imaš jedan oslonac koji te barem u tom dijelu ne pila s nekim stvarima'', smatra bivši nogometaš.

Mika kaže kako je imao dosta problema s navikavanjem na japansku hranu, no zato su se lako zaljubili u slastice koje su ih oduševile.

''Oni su u stvari preuzeli francuske kolače i napravili od njih savršenstvo, mislim da su prešli Francuze u tome, ali uglavnom su to francuske recepture'', objašnjavaju nam.,

Tako su u Hirošimi, gdje su godinama živjeli, i došli na ideju za novi posao te su na Ljupkinoj rodnoj Knežiji i u središtu Zagreba odlučili Hrvatima ponuditi slične okuse.

''Dok sam živjela u Parizu sam isto voljela probavati, a i Japanu sam ih baš zavoljela nekako'', govori Ljupka, a Mihael kaže kako se oda počeo informirati i tražiti najbolje hrvatske slastičare i dovesti ih da oni rade tako nešto slično po njihovoj zamisli.



''Mi smo danima, tjednima isprobavali svaki kolač i jako mi je to bilo teško i naporno... Meni više pašu ti neki voćni kolači, Miki i mom bratu pašu čokoladni i tako. Nekakav mix smo napravili, uglavnom smo se potrudili da to bude, da si svatko nađe nešto, a opet, da ne pretjeramo s izborom'', objašnjava Ljupka.



Ljupka i Mika su nedavno proslavili 13. godišnjicu braka, a priznali su nam, da kao i većina parova, znaju imati boljih i lošijih dana.

''Pa mislim da se Ljupka više ljuti na mene zato jer ona inzistira na detaljima i pravednosti do kraja. Dok sam ja tip koji ne voli toliko konflikte, ne voli ni ona, ali ja probam neke stvari onako prijeći preko njih, ona me tu i naučila da moram neke stvari na glas reći, razgovarati jer samo razgovorom možeš riješiti problem ako postoji tako da čak i ja u svađi znam progovoriti dvije tri rečenice sada za razliku od prije...'', priča nam Mihael.



''Uuu, naljuti on mene svakodnevno. Ja mislim da je to normalno, raspravljati se, neslagati, a onda opet doći do nekog super zajedničkog rješenja'', zaključila je Ljupka.

A Mika je uz Ljupku odavno naučio da ljubav ide kroz želudac, pa dok ima hrane na stolu - može biti miran.

