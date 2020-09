Boris Novković priznao je da su odnosi u njegovu četvrtom braku destabilizirani te da sa suprugom Iris pokušava naći način da riješe ljubavne probleme. Nives Celzijus slomila je ruku i završila u gipsu, a jedna je fatalna domaća ljepotica otkrila da je u drugom stanju, no da joj nije bilo lako zatrudnjeti. Pregled ljubavnih showbizz priča iz života naših zvijezda donosi Davor Garić u još jednim Top minutama.

Boris Novković ponovno je u ljubavnim problemima koji bi mogli završiti i na sudu. Naime, Boris je na svojem FB profilu objavio prepisku s novinarkom jednog domaćeg tjednika koji je objavio vijest o njegovu razvodu, dok glazbenik tvrdi da je u pitanju samo destabilizirani odnos. Evo o čemu se radi.

Glazbenik je zamolio uredništvo tjednika da se preformulira riječ RAZVOD, kako ne bi povlačio pravne akte te upozorio da ima osnove pokrenuti tužbu za razaranje obitelji i roditeljstva.

"Mi pokušavamo spasiti ovo na svoj način. Moj posao jest javan, ali to ne znači da mora biti nakaradno i nepošteno tretiran jer moja mlađa supruga mogla je to emotivno teško primiti i to je moglo dodatno destabilizirati naš trenutačno destabiliziran odnos", rekao je Noković.

Boris i Iris Volf vjenčali su se početkom 2019-e, a nedugo nakon toga dobili su i bebu kojoj su dali ime Si. Boris je ovog puta naglasio da se ne rastaje te da će sa svojom suprugom pokušati naći rješenje u kojem će ljubav ipak pobijediti.

U domaćem javnom showbizz prostoru ovih je dana užareno kao u Saboru. Jedan porečki restoran odbio je dati besplatan obrok jednoj domaćoj influenserici u zamjenu za reklamu na njezinu Instagram profilu, a umjesto kulturnog poslovnog razgovora počele su padati osude poput ''Instagram spodobo, gusko'' i slično pa je influenserica to sve objavila javno.

Mi nećemo u detalje već samo poručujemo da je svaki pošten rad, dobar rad. Sa sličnim osudama da ne radi ništa, samo da se fotografira, susreće se i Snježana Mehun.

"Ako ne radiš na krampu...svi znamo kako su izgledale radne akcije, vidjeli smo u knjigama...znači ako ne uzmeš kramp doslovce i ne kopaš na njivi ili asfaltu, ili ne kopaš prugu prema Beogradu - ne radiš! Znači jedino je kramp i lopata nekakav sinonim za rad", rekla je PR stručnjakinja i vlasnica modnog brenda Snježana Mehun.

Radi Snježana punom parom, a u svemu je podržava njezin partner, austrijski jahtaš Franz Schillinger.

''A 'ko je vas upecao? Ja u mreži Franza Schillingera prigodno odjevena!'' napisala je Snježana i otkrila da je ludo zaljubljena.

"Našli smo se, lijepo nam je. Svaki put me iznova oduševi činjenica da uživamo u istim stvarima. Mislim da je to konačno kad sazriješ, kad shvatiš, neki to možda ranije shvate, ja sam kasnije shvatila, kasnije sazrijela, poprililčno kasno, jel...da je to najbitnije", ispričala je Mehun.

Iako se epidemiološke mjere često mijenjaju za pojedine dijelove zemlje, pogotovo one vezane uz vjenčanja, Maju Šuput to ne brine previše. Nastupi na svadbenim slavljima svedeni su joj na minimum, no i dalje ih ima. Otkrila je to na svojem Instagram profilu i poručila da je u moru zanimanja kojima se bavi ipak najsretnija s mikrofonom u ruci.

"Nijedni mladenci ne mogu imati malu svadbu, mogu, ali većini njih se to ne isplati ljudi se namiruju na vjenčanjima od poklona, najednostavnije rečeno izvade iz koverte pa plate to nije jeftina priča", rekla je Maja Šuput.

"Svaka djevojčica kad mašta da jednog dana da će se udati vejrujte mi ne kaže joj mama jednog dana ću se udati, imat ću jako jeftino i skromno vjenčanje jee, baš si to želim. Ne, žena želi raskošno vjenčanje, želi cvijeće, želi pjevačicu, želi da gori sve. Ali ako ima malo gostiju ona si to zaista u većini slučajeva neće moći priuštiti", ispričala je pjevačica.

Plesačica i mentorica u showu ''Ples sa zvijezdama'' Valentina Walme proslavila je 29. rođendan i pohvalila se velikim buketom cvijeća, a svoje je pratitelje oduševila plesnom figurom u mikro leopard bikiniju. Mi smo je uhvatili na jednom sexy fotosessionu.

Lijepa plesačica napokon je dočakala plesne probe i s nestrpljenjem iščekuje nastupe na velikim pozornicama. Do tada je i više nego zaposlena brojnim snimanjima i kampanjama.

I Nina Badrić je pokazala figuru u kupaćem kostimu. Nina je u svojem poznatom ''zafrkantskom'' tonu otkrila:

''Ne zanima me što drugi misle o meni! Komarcima se sviđam!''

I Ivana Banfić odlučila je mnogo mlađim kolegicama pokazati što je zanosna sexy figura. I Bee je tako pokazala da s 50 izgleda dvostruko mlađe. Ljetnim izdanjem u kupaćim gaćicama svoje je pratitelje oduševio i Marko Grubnić. Fotografijom s bazena oprostio se od ovogodišnjih ljetnih odmora i uživanja.

Playboyeva zečica i sudionica showa ''Ljepotice i genijalci'' Ena Friedrich objavila je sretnu vijest. Atraktivna ljepotica je u drugom stanju, a otkrila je da zatrudnjeti i nije bilo baš tako jednostavno.

"Previše stresa, život nam je bio sve samo ne normalan i lagan od početka godine. Glavno da je bebica sada tu i da je s njom sve u savršenom redu", istaknula je Ena.

Nives Celzijus slomila je ruku. Iako nije otkrila kako je zaradila ozljedu, obznanila je da htjela/ne htjela sad ide na godišnji odmor. Ono što su njezini obožavatelji primijetili je da s gispom i ranama na nogama izgleda fantastično. Nives je s gipsom na ruci snimila i kratki video u kojem otkriva dtalj iu njezina nekad ljubavno bračnog, a danas prijateljskog odnosa s Dinom Drpićem.

"Ožiljak iz 6. mjeseca, ovo je od danas, i tadaaaa...i ovo je od danas, Da, Drpić je nekad govorio da sam najtrapavija osoba koju je upoznao i u ovom slučaju bio je u pravu", otkrila je Nives.

Mi smo trenutačno u Puli, gdje se pod strogim epidemiološkim mjerama održava Pulski filmski festival. Kroz pulski amfiteatar ove su godine, usprkos koroni, prošetale brojne domaće zvijezde, među kojima i Rade Šerbedžija, Goran Bogdan, Lana Barić, ali i mnogi domaći influenceri čiji je film ''Ideš? Idem?'' prikazan na velikom platnu u glavnoj natjecateljskoj kategoriji i odnio ovacije publike.

Mi se vidimo već sljedećeg tjedna u novom nastavku Top minuta. Pozdrav.

