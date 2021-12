Snježana Schillinger ovu će godinu itekako pamtiti i po ljubavnim i poslovnim uspjesima. U rujnu je uplovila je u bračnu luku s odabranikom svojeg srca, a sada je njezin modni brend otvorio vrata butiquea u središtu Zagreba. Tajnu svoje sreće u ljubavi i poslu, Snježana je otkrila samo za In magazin!

U kreacijama modnog brenda Snježane Mehun, odnedavno Schillinger, zablistale su brojne poznate domaće dame. Nives Celzijus, Nina Badrić, Kolinda Grabar-Kitarović... Ljubiteljice mode došle su podržati dizajnericu koja je otvorila vrata svojeg boutiquea u središtu Zagreba. Hit sezone su, naravno, kaputi.

''Traže se dosta kaputi zato što su malo drugačiji i što se tiče dizajna i što se tiče materijala koje, kao što ja svaki put naglašavam, kupujemo u Italiji, to su vune alpake, skupi materijali, kašmiri, koje one prepoznaju, ali su nekih živih boja koje nisu uobičajene za zimu'', priča Snježana.



''Žene se sve više usude uzeti nekakav uzorak, da to više nije ona klasika crno, bež, sivo. Osim što je materijal fin, ima nekakav uzorak, vidjeli smo karirano, pepita, malo ipak da razbijemo ovu monotoniju da nam svima bude malo ljepše.'', priča Antea Kodžoman.



Slavne Hrvatice obožavaju upečatljive kapute koji mame poglede, no jesu li dame općenito spremne za takav modni izazov?



''Nisu toliko hrabre. Treba ih malo nagovarati, ali onda kad ga probaju, kad im ja pokažem neke kombinacije uz taj kaput na kraju pristanu, budu oduševljene i onda ih vidim samo u našem kaputu'', priča modni dizajner Antun Tin Brišar.



Svaki modni brend ima svoj bestseller, odjevni komad koji se najviše prodaje. U Snježaninu slučaju je to ova haljina.



''Kolinda haljine koje smo po predsjednici nazvali, koje su jedan odjevni komad ne preskup, prihvatljiv većini žena'', objasnila je Snježana.



''Znam da je stalno spominjemo, ali ta haljina na preklop je nenadmašiva. evo upravo smo dobili slike od Kolinde iz Dubaija, gdje isto nosi našu haljinu na preklop, tako da mislim da je to neki komad koji je najtraženiji.'', priča modni dizajner Antun Tin Brišar.



Vođenje modnog brenda joj je posao, no i velika strast.



''Nisam htjela raditi u školi, što je moja profesija, baš zato što u tome nisam uživala, iskreno. I ovo sve što radim, uživam u tome tako da uživam u svemu što mi stvorimo. Ja odem u tvornicu, ili u šivaonu i dok se još stvara, ja isprobam'', priča Snježana.



Upravo je ona najbolji model za svoj brend jer je, kako kaže, prototip stvarne žene, a ne modela savršenih proporcija.



''Znaju da ja nisam metar 80, znaju da ja nemam 30 kila s krevetom, i onda se nekako uspoređuju sa mnom'', kaže.



Zato ova sretnica nema problema s pronalaskom idealnih odjevnih komada.



''Sve što mi se čini da mi treba, ja proizvedem. Osim cipela i torbi, u to se ne upuštamo, tako da sam rekla Franzu da sam jako jeftina žena jer samo cipele i torbe mi trebaju'', šali se Snježana.



Snježanu je na otvorenju butika cvijećem iznenadio suprug Franz.



''Taj čovjek je divan, što bi rekao, jučer je vozio cijelu noć, a bila je i gužva na granici', priča Snježana.



Bez obzira na to kreira li svečane toalete ili trenirke, u svaki kroj i izradu voli utkati strast i dio sebe, pa ne čudi da je često pitaju koja je tajna njezina poslovnog uspjeha.



''Jer mene ljudi znaju često pitati, a ja znam što leži iza tog pitanja, kad me pitaju ''Ej, kad ide?!''...Šta god sam u životu radila, kad me ljudi pitaju ''Ej, kad ide'' ja znam da iza toga stoji ili ta osoba želi početi raditi to što ja radim, ili sestra ili žena, znači ne pitaju kak ide jer ih stvarno zanima, jer ću ja sad otvorit bilancu od firme, nego eto, često ljudi pitaju ''Kak ide s trenirkama?'', priča Snježana.

Snježana i njezin modni tim već rade na novim komadima, a ljubiteljice mode s nestrpljenjem ih očekuju.

