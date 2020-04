Vrijeme liječi rane, no mi bismo dodali kako ljubav vraća osmijeh na lice. Upravo to se dogodilo Tatjani Matejaš Tajči. Ljubav! Ljubav koja je zacijelila rane nakon prerane smrti njezina supruga. Upravo je nama prvi put otkrila čime ju je osvojio novi partner.

Omiljena zvijezda devedesetih Tatjana Matejaš Cameron, poznatija kao Tajči, dvije godine nakon što ju je zadesila najveća životna tragedija, prerana smrt supruga, prijatelje i obožavatelje iznenadila je objavom fotografija u zagrljaju američkog glazbenika Davida Langleya. Te potvrdila svima poznatu izreku kako ljubav liječi sve rane.



''Ljubav lijeci sve, ali ne samo romantična ljubav, nego ljubav koju osjećamo i koja nas ispuni do zadnje stanice, do zadnjeg mjesta u našem biću. Ta neka ljubav koja je veća od svih nas'', govori Tajči.

A takvu je ljubav pronašla upravo s Davidom. Koji ju je osvojio brojnim vrlinama potrebnim za uspješnu vezu.



''Autentičnost, i iskrenost i potpuna predanost. Ono kad se ne pretvaramo, ne skrivamo ništa, kad možemo podijeliti i najteže boli i najgore misli koje nam dođu i kad u tome osjetimo da smo jedan drugome dar i ljubav'', govori.



S druge strane oceana i ona je baš poput svih na svijetu u samoizolaciji, no sve lakše podnosi u društvu sinovima.



''Doma imam 3 sina i djevojku od najstarijeg sina. Dobro nam j, fino se slazemo, nitko nije nervozan. Svi imamo neke projekte, svi smo kreativni. Ja kuham fino pa se okupimo oko stola i dobro nam je, zasad se ne mogu požaliti'', govori Tajči.



Premda je vrijeme u kojem živimo itekako izazovno, utjehu i mir pronalazi u malim stvarima, a kaže, ima i gorih stvari od Korone.



''Mi smo prošli kroz tešku situaciju kad je moj suprug preminuo tako da već nekako uočavamo te male sitnice. To može biti bilo što. Jutarnja kava, da se disanjem mogu smiriti, razgovor s djecom ili psić kojeg smo dobili prije tjedan dana'', govori.

U ovim ludim vremenima prihvatila je ono što ne može kontrolirati i usredotočila se na ono što može. Upravo to poručuje svima kako bi što lakše izdržali samoizolaciju.



''Ja si uvijek volim ponavljati u glavi onaj krasan citat - nigdar ni bilo da nekak ni bilo i nigdar neće, a to znači da moramo prihvatiti situaciju kakva je i prihvatiti i bol i tugu i strah i sve osjećaje koji dolaze i onda to otpustiti, ne zaglaviti se u tome'', zaključila je i dodala.

''Ja se nadam da će nam ova situiacija otvoriti poglede neke nove perspektive i možda pružiti priliku da neke stvari stvarno promjenimo, da bude bolje svima ne samo jednom sloju ljudi'', kaže.

S nadom u bolje sutra vjeruje kako će se granice uskoro otvoriti te da će u društvu sinova i ovo ljeto provesti upravo u Hrvatskoj, te još jednom zaploviti na brodu duhovne transformacije.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.