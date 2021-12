Hrvatska je dobila svoju novu Kraljicu. Buduća politologinja iz Zagreba Lennarta Spajić okrunjena je kao nova najljepša Hrvatica, no od kandidatkinja se nije tražila samo ljepota, već mnogo više. Predrasude o ljepoticama razbija i prva princeza koja se može pohvaliti titulom magistre informatike. Što je mladim djevojkama danas prioritet - ljepota ili diploma, na izboru za Kraljicu Hrvatske istražio je Davor Garić za In magazin.

Titulu nove Kraljice Hrvatske na izboru u Rovinju ponijela je dvadesetdvogodišnja studentica politologije iz Zagreba Lennarta Spajić.



''Kad sam se prijavila, normalno da jesam i očekivala i priželjkivala, ali mi je kroz taj proces nekako to se skroz spustilo, više je bila ta neka zabava i druženje. Normalno, razmišljala sam kako ću ja izreagirati ako ja pobijedim, kako ću svojima reć, jer u biti bili su upućeni samo moji prijatelji, mama i brat'', priča Lennarta.



Prevarili biste se ako mislite da ova mlada dama slobodno vrijeme troši samo na zabavu. Uz fakultet, najradije volontira.



''Volontiram u jednoj studentskoj udruzi vezano za PR i društvene mreže jer je to ono što je to trenutno ono što me više zanima. Prije sam se isto bavila volontiranjem, kroz srednju školu sam išla u staračke domove, dječje domove, sad nemam baš toliko vremena za to, ali uvijek volim iskoristiti to slobodno vrijeme da napravim nešto korisno i da se ja poslije bolje osjećam'', kaže.



Iako se mnogima to čini kao najteži zadatak kandidatkinja na izborima ljepote, Lennarti su teška pitanja žirija bila ''mačji kašalj''.



''Sad kad ja gledam na to mislim da sam dobila najjednostavnije pitanje. Pitanje je bilo zašto sam se prijavila. A to je bilo prije svega na nagovor prijatelja i obitelji, mislim inicijativno ja, a onda poslije i njihova podrška. Tako da je, bilo je stresno, ja sam prva izvlačila pitanje, bojala sam se kakva su sve pitanja, tako da je na kraju ispalo sve OK i ja sam zadovoljuna, i pitanjem i odgovorom, tako da super'', priča.



Da se od kraljica danas traži mnogo više od zanosne vanjštine, dokazuje i prva princeza. Ova je magistra informatike.

''Radim kao junior java developer, nekako sam se našla u tome pošto mi je išla matematika pa me i brat malo pogurao u tom smjeru da odem na taj fakultet'', priča Lucija Bagić, prva princeza Kraljce Hrvatske 2021.



Samo se nasmije kad čuje komentare: ''Pa vi ljepotice garant ne znate ni tablicu množenja!''



''Pa znalo je bit komentara ''U šoku sam da si ti to završila'' ili tako nešto, al dobro, ignoriram, ali nema toga toliko puno kao što bi netko mislio'', kaže Lucija.

Nova kraljica Hrvatske krunu sada stavlja u vitrinu i posvećuje se ispitima na fakultetu. Snovi se neće ostvariti sami od sebe.



''Imamo normalno jako puno želja, ali ne volim razgovarati o tome jer se bojim da se to neće ni ostvariti, ali definitivno se vidim u svijetu medija, zanima me trenutno PR i takve stvari'', kaže Lennarta.

A što joj je više na listi prioriteta - ljepota ili diploma?

''U posljednje je vrijeme prevelik naglasak postao na samom tom izgledu i uljepšavanju i realno bilo tko si može uz pomoć estetske kirurgije, ajmo tako reći, si poboljšati sami izgled, mislim da se malo prevelik naglasak stavlja na to i misim da bi svatko, bio cura ili dečko, trebali prvo ulagati u sebe u svoje znanje, edukaciju'', smatra.

Ako ovoj okrunjenoj ljepotici još uvijek tražimo manu, možda da zavirimo u kuhinju. Sigurno ne zna ispeći ni jaje na oko!

''Ne, dapače, obožavam kuhati i mami pomažem uvijek. Kad je god neka prilika, ja želim kuhati, a isto ostale stvari, čišćenje, pospremanje, ništa mi to nije strano, štoviše, volim. Organizirana sam i volim da mi je sve na mjestu'', kaže.

A je li srce ove kraljice osvojio kakav šarmantni kralj?



''Nije osvojio, slobodna sam. A što se tiče nekog idealnog dečka, pa iskreno, ni ne znam sama. Mora mi to nešto na prvu biti. Naravno nekakve kvalitete kao ambicioznost, iskrenost, ali i kad imaš neku percepciju kakav ti je idealan čovjek, na kraju kad upoznaš nekog da se to može i izmijeniti. Od fizičkih stvari, jedino mi je bitno da je visok, Ja sam visoka pa zato, mislim da ne bih mogla biti s nižim dečkom'', kaže.



Šuška se da se uskoro vraća i izbor Kraljice svijeta, a vlasnici te licencije su upravo Hrvati. Tko zna, možda upravo Lennarta zablista s krunom najljepše na svijetu.

