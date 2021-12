Milijuni lampica, mirisi kolača i božićni ukrasi - blagdansko raspoloženje uvelike se osjeti u zraku. Nisu mu odoljela ni dobro poznata lica Nove TV. U novom blagdanskom videospotu zapjevali su se "Zvončići", zaplesalo se, a kako je sve izgledalo, otkriva Dijana Kardum.

Snijeg možda nije zabijelio dolove i brijeg, no zato jest set na kojem su se okupila poznata nam lica Nove TV. Uz "Zvončiće", zabave nije nedostajalo.

"Jako mi je draga pjesma, prije svega jako mi je drago da sam tu u ovom bajkovitom ambijentu i draga mi je pjesma jer Zvončiće znam od rođenja u trbuhu. Jer je zapravo tekst hrvatski, tradicionalno napisao moj tata. I tata je bio jako sretan kad sam mu javila da je baš Nova TV odlučila ovaj spot s tom pjesmom nekako uljepšat. I super je matrica i super su svi otpjevali", izjavila je Sanja Doležal.

"Divan je osjećaj, baš je lijepo malo blagdanskog ugođaja, s obzirom na sve ove vijesti koje nam se događaju, ne proteklih dana već proteklih mjeseci, pa evo sad i godina. Stvarno je lijepo naći se u ovakvom ozračju i nadam se kako snijeg nećemo vidjeti samo u ovom božićnom spotu Nove TV", izjavila je Marija Miholjek.

Uz božićnu atmosferu koja je vladala, mnogi su popustili i pred plesnim izazovima.

"Prvo je bilo ono ne, ne, ne mi nećemo plesati, oni neka plešu, mi nećemo plesati, ali nakon tri puta je išlo sve glađe. I na kraju smo bili bolji od njih. Od profesionalnih plesača samo da kažem. Mislim da će puno dama biti ljubomorno, ali ono pozitivno ljubomorno. S obzirom da ga svi vole, što da ja radim", izjavili su Melkior Bašić i Renata Končić Minea.

Pahulje, lampice, jelka te mnogo ljubavi i dobrote - pa tko ne bi volio Božić!



"Iskreno žao mi je jer bi zapravo trebao Božić cijeli 12. mjesec živjeti, jer ta tri do četiri dana prođu brzo. Tako da mislim da ću sad počet sve ranije i ranije. I nositi ovakve veste, ja mislim da od 1.12 po zakonu treba čovjek imati jednom u tjednu ovakvu vestu", zaključio je Fabijan Pavao Medvešek.

Za mnoge je predbožićno vrijeme omiljeno doba godine. I dok nekima dom već nalikuje na radionicu Djeda Božićnjaka, drugi ipak čekaju Badnjak za to.



"Ipak nekako čekam zadnji onaj čas. Nije da me baš obuzme mjsec dana ranije. Ali naravno silom prilika kako je sve oko nas već smo unutra, ali onaj pravi ugođaj volimo čuvati za one zadnje dane Božića", otkrio je Igor Mešin.

Kolača, ali i drugih delicija, ne nedostaje ni u redakciji Informativnog programa. Iako neki od njih Božić provode radno, blagdanski duh uvijek se osjeti.

"Ali u našoj redakciji stvarno bude lijepo, bude veselo, imamo jedan zajednički bor koji svi zajedno okitimo, svatko donese nešto od doma i bude delicija iz svih krajeva Hrvatske, s obzirom da je naša redakcija informativnog programa doista bogata ljudima iz svih dijelova Lijepe naše", izjavila je Marija Miholjek.

Božić je uvijek dobar razlog za veselje i pozitivu, vrijeme da sve ono loše ostavimo iza sebe.

