Jedan od omiljenih domaćih dizajnera Ivica Skoko priprema nešto posve novo i drugačije. Umjesto elegantnih haljina, na kakve smo od njega navikli, ovih dana radi na kostimima koje će nositi članovi benda Let 3. Perje, šljokice, različiti uzorci i materijali, a neće nedostajati ni visokih potpetica.

U tijeku pripreme za modnu reviju. U glavnim ulogama članovi benda Let 3. Nakon što su prije nekoliko dana odradili fizičke pripreme za Antivalentinovo, sada slijede one modne. Uvježbava se sve - pa čak i catwalk.

"Ovo nije baš finalno, dakle u subotu na Antivalentinovu ćemo bljesnuti u punom sjaju", rekao je pjevač benda Let3 Zoran Prodanović Prlja. Članovima benda suradnje s domaćim modnim dizajnerima nisu nepoznanica. A ovog puta udružili su snage s Ivicom Skokom.

"Puno radimo na svom tijelu, pazimo što jedemo, pazimo da puno vježbamo da bi svoje tijelo doveli do savršenstva i kad tijelo dovedemo do savršenstva onda dolaze tu jedni prekrasni kostimi", ispričao je basist Damir Martinović Mrle. Skoko je objasnio kako je osmislio odgovarajuće kostime za dečke iz Leta 3.

"Ideja je došla ono što napraviti, a da nisu imali. Meni kao dizajneru i svim mojim kolegama koji su s njima dosad surađivali je to jedan onako ispušni ventil, jedno zadovoljstvo, jedan gušt", istaknuo je modni dizajner. Zato je Skoko pustio mašti na volju. Perje, šljokice, različiti uzorci - svega će se naći na pozornici Boćarskog doma.

"Sad što ste vidjeli malo na njima to je samo proba konstrukcije, tako da sve što na to još dolazi će biti veliko iznenanđenje. Pa pošto su sad u ulozi manekenki, gospođica i dama u štiklama, odlučio sam se da to budu malo stilizirane haljine odnosno kostimi koji podsjećaju i od kojih se inače rade haljine", ispričao je Skoko. Mrle je otkrio kako se snalaze u petama.

"Odlično, Kao po oblaku", pohvalio se basist. Dečki iz Leta 3 su dobili i upute od Žaka Valenta za reviju. "To je naš riječanin Žak Valenta koji je inače koreograf i koreografirat će reviju", pojasnio je Mrle.

Od njih se uvijek može očekivati neočekivano. A za osebujna modna izdanja svi su podjednako zaslužni. "Brainstorming, mi imamo u svim tim pripremama, brainstroming i kako se ono još zove team building i onda dolazimo kad izbildamo tim i za stormamo brain, onda dođu te ideje i na kraju se onda ovako povežemo", rekao je Prlja.

Skoko iza sebe ima projekte na dvjema kazališnim predstavama, a raditi kostime, kaže, veliko mu je zadovoljstvo. "Tu ti mašta stvarno radi, tu si onako nekako. To je ono što me recimo veseli, to je u biti bit svega ovoga čime se ja bavim, igra modom", pojasnio je. No muška moda, iako cijeni što rade njegovi kolege, kaže, nije za njega.

"Ne mogu tu imati oni svoju teatralnost, vizije i sve što mi dođe i što predstavljam na svojim revijama. Ja sam fasciniram red carpetom, fasciniran sam starim Hollywoodom i to je nešto otkud crpim inspiraciju", zaključio je modni dizajner. Što je Skoko ovog puta pripremio, provjerite...

