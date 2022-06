Mnogo kompromisa, razgovora, razumijevanja i, naravno, ljubavi. Glavni su to sastojci dugovječne bračne idile. Lepa Brena proslavila je 30 godina braka, a Duško Lokin i Davor Štern sa svojim su suprugama u braku više od 50 godina. Zvijezde nam otkrivaju kako su uspjele očuvati svoju desetljećima dugu ljubav. Detalje zna Davor Garić.

Glazbena diva i poslovna žena s respektabilnom karijerom može se pohvaliti i bračnom idilom. Lepa Brena ove je godine proslavila 30 godina braka.



"Brak nije da ste se vjenčali pa je muž kupio ženu kao neki ormar, pa jedan dan kada dosadi dođe mlađa i ljepša. Mi žene rađamo djecu, stvaramo novi život, naše tijelo se deformira toliko puta i jako teško je vratiti se u top formu. Da vas ti vaši muževi ne mijenjaju kao stare ormare nego da iznjegujete taj odnos, da vas netko poštuje kada vam je teško i kada ste u tenesicama, a isto tako da vi njemu budute oslonac", poručila je Lepa Brena.

Za Duška Lokina možete reći što god hoćete, no ne možete mu osporiti više od 50 godina bračne idile. Odogvor na pitanje kako postići 50 godina karijere i 50 godina braka sasvim je jednostavan.



"Živjeti skormno i biti čvrsto na zemlji i prihvaćati sve ono što je ljudski, što je normalno. Mislim da je to jedini način jer koa počneš umišljati da si netko i nešto, ti si gotov", smatra Duško.



Operna pjevačica Dubravka Šepravoć Mušović i njezin suprug Zlatko broje više od dvadeset godina braka.

"Mogu reći da sam ja još ona generacija starog kova gdje sam naučila da se na braku treba raditi i da brak treba redovito održavati. I kad je neka prepreka da ne treba odustajati nego dapače treba prvo pogledati u sebe i vidjet što je to što me tako jako zasmetalo i pokušati poboljšati sebe, a tek onda bračnog partnera", otkrila je Dubravka.

Halid je 1978. oženio svoju Sejdu. Nakon kratkog poznanstva, u šali ju je pitao hoće li se udati za njega, a ona je pristala. Dan danas ne mogu jedno bez drugoga.



"Ja sam ti malo staromodan tip, znaš. Ja sam se jednom oženio, nemam namjeru se više ženiti. I kad dođe do krize, ja to prebrodim. Znači sporazum, kompromis i idemo dalje. Ali već su nam takve godine da nas ne može napasti ništa osim da umremo zajedno! Hahah!", našalio se Halid.

"Ujutro se probuditi s dragom osobom koju volite, mislim da je to blagoslov, a prije svega probudit se, i netko se probudi pored vas. Nova pobjeda, novi dan, nova borba", slaže se i Pero Galić.

Bivši hrvatski ministar gospodarstva Davor Štern i njegova supruga liječnica Ranka mogu se pohvaliti s više od pola stoljeća braka. Zvuči impresivno, zar ne? Evo tajne!



"Kompromisi, međusobno razumijevanje, osjećaji koji se možda mijenjaju ali se ne gube. Prelazi jedna kvaliteta u drugu kvalitetu. Dobar muž! Jako dobar muž s kojim se natežem cijeli život. Punih ovih 50 godina braka. I ne mogu s njim nikad dogovoriti, ali eto ipak smo tu", zaključili su Davor i Ranka.

A kako i nakon devet godina ljubavi učiniti da frcaju iskrice, zna Žanamari Perčić.



"Stvarno je teško, pogotovo ako imaš dijete koje je omni prezent u životima i stalno nešto hoće, tvoju pažnju, njegovu pažnju, to je dosta teško. Ali ja imam neke svoje rituale, čak i neka kavica u krevet može biti romantična ako je to nešto, ako on to doživljava kao nešto lijepo što radi za tebe, a ti doživljavaš kao nešto romantično. Tako da je u malim stvarima romantika", smatra Žanamari.

