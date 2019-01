Iako je prije 4 godine otišla u Ameriku, gdje gradi glumačku karijeru te predaje na jednom od najboljih američkih koledža, Leona Paraminski ostala je iskrena, neposredna i opuštena. Našoj Lani Samaržiji glumica je otvoreno progovorila o braku i majčinstvu, ali i životu u dalekoj i sunčanoj Kaliforniji.

Kako je od posljednjeg posjeta Hrvatskoj prošlo šest mjeseci, Leona Paraminski povratak Lijepoj našoj jedva je dočekala.

''Posjet je bio poslovan. Došla sam snimati seriju sa Draganom Bjelogrlićem, što sam odradila u Beogradu, a u Hrvatsku sam došla malo na praznike, vidjeti roditelje. I suprug mi je došao iz Amerike, malo se družimo'', ispričala nam je Leona.

Zaželjela se, kaže, svojih glumačkih kolega, ali i novih izazova:

''U seriji glumim historijsku ličnost koja je bila dosta kontroverzna u svoje vrijeme, ali na žalost ne smijem otkriti još o kome je riječ, saznat će se ubrzo'', kaže nam.

Dodala je da u Americi trenutačno snima kratki film s Michaelom Aloyanom, a u planu je i jedan dugometražni. Ima svog menadžera, odlazi na audicije.

''U Americi moraš imati menadžera, bez njega ne možeš ništa. Ovdje naravno ljudi nazovu jer te znaju, a tamo ništa bez njega'', priča nam.

Posljednje četiri godine njezin život je u Santa Barbari, kamo ju je odvela suprugova karijera. Njezin Tin, kaže, niže uspjeh za uspjehom, no i ona se odlično snašla. Zadovoljna je i ispunjena.

''Moj odlazak bila je totalno dobra odluka. Nisam požalila, zbilja nisam, nekad sam imala svoje neke momente kada mi je zbilja znalo biti teško, i mislila sam si 'joj Bože mogla sam biti doma i nekaj radit'', a sad tu moram prolaziti 500 audicija, 500 ovog i 500 onog i ništa mi se ne otvara, ali onda je to proces koji moraš proći. Puno sam naučila kroz to'', kaže nam i dodaje da se kotačić napokon pokrenuo.

''Bilo je teško, ali tako to ide'', priznaje.

Predaje ''glumu pred kamerom'' na koledžu u Santa Barbari, koji je jedan od najstarijih i najboljih kalifornijskih koledža. Snimila je dva filma s glavnom ulogom - ''8 winds'' i ''Interference''. I sve češće je put nosi u filmsku prijestolnicu Los Angeles:

''Tamo su svi užurbani, svi rade, Santa Barbara je malo opušteniji grad, ljudi se više vole družiti, a zato Santa Barbara i paše više. Više je europski štih, na onaj pravi američki nikad se neću naviknuti'', iskrena je Leona.

Među njima je i savršenstvo kojem Amerikanci teže, posebice kada se radi o izgledu:

''Ja sam sebi sama sada bolja nego s 20. Još nisam podlegla filerima i botoksu, mislim da je lijepo imati bore na licu da ti se vide godine, život mi je na licu. Naravno, u Americi je to malo drugačije,trebao bi zauvijek ostati mlad, ali znamo svi da je to nemoguće'', objašnjava Leona.

A obećana zemlja je mjesto gdje je čeka još mnogo izazova:

''Ja još imam neka veća očekivanja kaj se tiče moje karijere, ali mi je zbilja krenulo u dobrom smjeru. No ništa ne bih mogla bez potpore supruga'', kaže nam.

Leona uvijek otvoreno govori koliko je s njim sretna i još uvijek zaljubljena:

''Uskoro slavimo sedmu godišnjicu braka, ali dobro, 10 godina nam je zajedno'', priča.

A u njihovoj sretnoj obiteljskoj slagalici nedostaje još samo jedan komadić - majčinstvo.

''Da, nikako se to ne događa. Kad smo htjeli, kad smo razmišljali, priječile su nas karijere, radiš, onda smo se selili u Ameriku, uvijek je nešto. Ali mislim da je tome pogotovala i štitnjača i onda je to tako, dat ću si još dvije tri godine pa ću onda krenuti nekim drugim putem. Opcije su i posvojenje i umjetna oplodnja,

sve je to otvoreno'', priča Leona i dodaje da možda nije najbolje što su to kao stavili sa strane, ali da je to sada tako.

''Kad dođe vrijeme, doći će vrijeme, ja se samo nadam da neću propustiti to vrijeme. Da će doć'', iskreno nam je rekla Leona.

A kada dođe, želja im je da obitelj što više vremena provodi u domovini. Nakon posljednjih druženja s najbližima, Tin i Leona ovih dana ponovno se vraćaju u Kaliforniju.

