U Americi, točnije, Santa Barbari, Leona Paraminski živi već osam godina. Hrvatsku posjećuje najmanje jednom na godinu, a ovog puta je stigla s desetomjesečnom kćerkicom Liv, koju su ona i suprug Tin godinama željno iščekivali. Liv sada prvi put upoznaje Hrvatsku i širu obitelj. Leona je Lani Samaržiji za In magazin ispričala koliko ju je majčinstvo promijenilo, zašto se tako skoro neće vratiti glumi, ali i zašto ne žele da im kći odrasta u Americi.

Zagrebački topli ljetni dani, pokoji ukradeni trenutak mira, obitelj, bake, djedovi i još ponešto srcu drago – sve to glumica Leona Paraminski željela je da njezina desetomjesečna kći Liv što prije upozna i doživi. Prvi put otkad je rodila, Leona je s kćerkicom stigla u Zagreb:

''Jedan let je potpuno prespavala, drugi se igrala, ovi tranziti su još malo bili teži, ali preživjele smo. Sad je svjetski putnik, sad samo idemo. Od sad samo idemo na dalje i teže puteve'', priča Leona.

Nekoliko tjedana kasnije pridružio im se i tata Tin, i ova mala obitelj, kaže Leona, napokon uživa u dugoočekivanim obiteljskim druženjima:

''Sad se bake i dede trgaju svi za nju i to je lijepo, i sad se uspijem i ja malo odmoriti, inače nema šanse, nema šanse i da bi se mi našle. Ja inače nemam vremena tamo uopće a ovdje - ostavim ju mirna srca i obavim šta trebam. Sad su je skoro svi već vidjeli, jako je puno novih ljudi, puno smo mijenjali lokacija, svud išli, i navikla se. Kad se vrati u Santa Barbaru će bit Isuse bože kako je ovo dosadno. Idemo negdje'', šali se Leona.

Djevojčica Liv kruna je ljubavi Leone Paraminski i Tina Komljenovića. Nakon deset godina braka, stigla je u rujnu prošle godine i donijela im neke nove osjećaje:

'' Ja ne mogu to uopće riječima opisati. To je takva ljubav, to je takvo ispunjenje, to je sve. Ako nisi roditelj, nemaš djecu zbilja na znaš, ja isto nisam znala, prepostavljala sam, ali nisam znala, sad znam i sad bi odmah još jedno'', iskreno govori glumica.

No u svakoj priči postoji barem jedan ''ali''…

''Tin bi ti rekao da ne možemo ići na taj put jer smo preumorni, jednostavno mi je žao da se meni u životu tako desilo, da nisam mogla imati ranije djecu, sad sam najspremnija za djecu, ali fizički mi je teže, ne znam je l' bi sve to opet uspjela. Želim ti samo reći da mi je žao da nisam ranije krenula, da sam mogla ima dvoje, troje djece, predivan je taj obiteljski život… evo ponavljam se'', iskrena je Leona.

Leona je, naime, rodila u 42 godini. Trudnoću je ostvarila nakon nekoliko pokušaja potpomognutih oplodnji, o čemu je i javno govorila i poslala snažnu poruku potpore ženama:

''Puno je tu hormona, puno je oscilacija, puno je svega, ali meni je na kraju bio zbilja okej put, čak ne bi rekla da mi je trnovita bila oplodnja, i sve kao da je bilo lakše, trudnoća lagana, ali onda cijeli taj dio s porodom. To mi je bilo teško i težak mi je bio oporavak'', priznaje.

I zato je odlučila da će uzeti sve vrijeme koje im treba. I mnogo više nego što Amerika nudi. A to je tek 6 tjedana porodiljskog dopusta. Na jaslice ni ne pomišlja jer za njih ćete u Santa Barbari ''iskeširati'' gotovo 3 tisuće dolara.

''Dijete u Americi imati, da, skup sport, tako da, sve više ljudi se odlučuje imati manje djece. Ja sam stavila sve na hold. Mislim ja sam i prije odlučila svoju karijeru na hold, sad baš sve, uživam s njom svaki trenutak, nekad je teško ali to sam htjela, to je to sad'', kaže glumica.

U Hrvatskoj će se zadržati još nekoliko tjedana, a po povratku u Santu Barbaru, vraćaju se u svoju svakodnevicu. Filmska karijera je na čekanju pa će u glumi uživati kroz onu profesorsku.

'3'Jer ne nudi se, ne puno, nego na prste jedne ruke ne mogu nabrojati, kvalitetnih projekata za ljude poput nas u Americi, za žene poput mene, mojih godina, mog izgleda, mojih krojena, tak da, sve moraš uzeti u obzir, tako da fali i ne fali, kad vidim što mi se nudi ne fali'', priznaje Leona.

Sve glasnije razmišljaju i o povratku u Hrvatsku ili barem bliže Hrvatskoj:

''Vratit ćemo se za neko vrijeme. Dvije tri godine, ne znam točno, ali puno prije nego što smo mislili. Možda nije to nužno Hrvatska ali mi je lakše da sam u nekoj europskoj zemilji da moguće doći za sat dva nego za 24 sata. To ne mogu nigdje. Znaš kaj, što si stariji vuče te, vuku te tvoji korjeni'', priznaje Leona.

Korijeni koji, bez obzira na to gdje živjeli - otkad je postala mama, su za Leonu sve važniji. Jer dom je ondje gdje je obitelj!

