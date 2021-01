Barem jednom na godinu glumica Leona Paraminski iz Amerike leti za Hrvatsku, no krajem prošle, učinila je to dva puta. U godini kada je sve što je planirala raditi bilo na čekanju, ova glumica s američkom adresom odlučila je vrijeme iskoristiti za obitelj, otkrivanje novih talenata i maštanju o željama u novoj godini.

Još početkom prosinca iz Santa Barbare, gdje živi posljednjih šest godina, Leona Paraminski ponovno je stigla u Zagreb.

"Jer nikad ne znam kad ću opet doći, pogotovo u ovim ludim vremenima. Neizvjesnije mi je kad točno idem nazad, zbog raznih lockdownova i karantena i ostalog. Malo ću ove godine dulje ostati da dočekam i ovdje sunce", ispričala je glumica.



Sunce i vječno proljeće od kojeg je, šali se, pobjegla iz sunčane Kalifornije. "Ja zbilja volim zime u Zagrebu i znam da se stalno ponavljam, prije nisam voljela i bile su mi koma, nisam voljela zimu jer sam ljetno dijete, ali sad ju volim. Jednostavno zato što je u Kaliforniji uvijek toplo, uvijek isto vrijeme, sunce, baš mi paše ova promjena", istaknula je Leona.

Pa tako i promjena od čekanja da se filmske vrpce ponovno zavrte. Pandemija koronavirusa zaustavila je brojne projekte na kojima je željela raditi. Objašnjava nam i kako američka filmska mašinerija još uvijek ne radi punom parom, naprotiv.

"Sad rade samo zbilja najveće zvijezde, tipa Tom Cruise ili tak netko i onda se snima malo pa staje, u tom smislu Hollywood radi jer su ga proglasili esencijalnim tako da se sad dosta ljudi i buni jer zašto je to esencijalno a neki drugi posao nije", rekla je glumica.



No dok je prva ljubav na čekanju, stiglo je, čini se, vrijeme za još jednu Leoninu veliku strast, pisanje scenarija. U ladici već ima tri spremna, a rado bi se okušala i u režiji.

"Kao da je to negdje prirodno u ovom poslu, počne te privlačiti, jer toliko si ispred kamere, naučiš jako puno, tak da neke ljude počne privlačiti, mene je to počelo privlačiti radi rada sa studentima, ali sad ćemo vidjeti kaki će se to kod mene točno odigrati", pojasnila je.

Jer u godini koju su obilježila ''čekanja'', ona je napokon imala vremena za pregršt ideja za koje nije imala mjesta u inače gustom rasporedu. Za nju je 2020. bila godina promišljanja i promjen.

"Joj, ne znam, svatko bi rekao bože dragi, ovo je tak neka čudna godina, i je čudna, meni je bila čudna, ali onda sam uzela neko vrijeme za sebe, za nas, pa mi je bilo okej, iskoristila sam to vrijeme maksimalno", ispričala je Leona.

A ostalo je, naravno, mjesta i za sve ono što još želi da joj se u životu ispuni. Na popisu najpriželjkivanijeg je, među ostalim, i majčinstvo.

"Ne, pa naravno da je to uvijek. Ali imam ja puno želja, onda one iz godine u godinu neke propadnu, neke se stvore, neke imam nove", istaknula je.

Još uvijek je sklona maštanju poput djevojčice, iako je ovog ljeta spremno zakoračila u 41. godinu. "Meni ljudi ne daju 40 godina, što me veseli nego mi daju i 10 godina mlađe, ali mislim da to ima veze s mojim duhom, veseljem, optimizmom", ispričala je glumica.

A optimizam je te 40. nositi kao da su 30., kaže. No s iskustvom koje bi joj prije 10 godina bilo neprocjenjivo. "Meni su donijele neki smiraj, neku zrelost, više borica na licu, šalim se. Nekako sam mirnija, zadovoljnija sa sobom, ja sam nekak uvijek mislila s 20 da ću biti sve bolja što sam starija, tak da sam ja sad sebi najbolja", rekla je glumica.

Jer nema toga čemu Leona neće doskočiti sa svojom pozitivom i zaraznim vedrim duhom!

