Neplodnost je još uvijek tabu tema, a kako je to prilično osobna stvar, o njoj se ne govori dovoljno pa parovi pomoć traže prekasno. Poznate dame poput Leonarde Lončar i Leone Paraminski otvoreno su govorile o odlascima na potpomognutu oplodnju. Doktor Hrvoje Vrčić otkrio je što sve utječe na neplodnost i u kojoj bi se dobi trebali odlučiti na taj postupak.

Biti majka, kažu mnoge žene, najljepša je uloga na svijetu. U želji za zasnivanjem obitelji i s problemima prirodnog začeća, mnogi parovi uz pomoć medicinski potpomognute oplodnje uspijevaju ostvariti svoj san. Danas se mnogi odlučuju na zasnivanje obitelji tek nakon 35. godine života, kada se smanjuje plodnost kod žena, ali i nekih muškaraca.

U posljednjih 5 godina u Hrvatskoj se napravilo oko 10 tisuća postupaka izvantjelesne oplodnje. No rijetko tko o tome javno govori. Iskrenim razgovorom i istupanjem, glumica Leona Paramisnki želi da se tomu posveti više pozornosti, ali i razumijevanja.

"Parovi i žene neka ne gube nadu, poručila bih im da budu strpljivi i da osluškuju svoje tijelo. Mislim da je bitno da nađeš doktora kojem vjeruješ. Kad napraviš to na ovakav način kao ja, onda sam mislila možda nekom mogu pružit nadu i zapravo poručiti se ne treba sramit. Da se može pričat o tome, da postoji nada, da nije samo loše teško, da su iskustva ne dobra, da jednostavno znaš kad te čeka negdje na kraju puta", izjavila je Leona.

Terapijski proces katkad može biti vrlo stresan, psihički i emotivno zahtjevan za ženu i muškarca pa je neizmjerno važno imati emotivnu potporu, dobru komunikaciju i suradnju s partnerom. U predstavi ''Drugo ime ljubavi'', u režiji Arije Rizvić, opisan je stresan i težak proces potpomognute oplodnje.



"Stvarno sam istražovala jako puno. Neke žena sam i upoznala i to me baš prodrmalo. Osobno i emotivno jer to su stvarno teški procesi", priznala je Arija.

Plodnost ovisi o brojnim fiziološkim čimbenicima i dobi, ali i prehrani, kulturi te lošem načinu života. Iako društvo neplodnost pripisuje ženama, čak u 40 posto slučajeva neplodnosti problem je u muškarcu.

Nedavno je i Leonarda Lončar sasvim otvoreno govorila o dugogodišnjim pokušajima potpomognute oplodnje.

"Čak su mi rekli da ne idem više, a meni je to bilo normalno. Svaki mjesec ispočetka, ciklus se ponavlja. I s 40 godina imala sam jednu epruvetu, mislila neću je baciti u smeće i s 40 godina sam dobila Ružu", otkrila je Leonarda.

Nažalost, između 18 i 20 posto bračnih parova je neplodno. Upravo zbog te zabrinjavajuće brojke stručnjaci upozoravaju na važnost ulaganja u medicinski potpomognutu oplodnju.

"Još uvijek u Hrvatskoj je biti sramota neplodan. Jedna trećina žena je neplodna i trećina muškaraca i sramota je nekiom ljudima. Iako, sve manje", otkrio je rr. med, specijalist ginekologije i opstetricije, uži specijalist humane reprodukcije Hrvoje Vrčić.

San o djetetu se putem potpomognute oplodnje mnogima ostvario, što je mnogim obiteljima vratilo osmijeh na lice.

