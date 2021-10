Jednu stvar koju možete očekivati kada sjednete na razgovor s Lejlom Filipović su potpuno iskreni odgovori na sva tabu pitanja. Tako je i ovog puta otvoreno progovorila o predrasudama s kojima se suočava u svojem javnom životu, o starenju, mladolikom izgledu i novom poslovnom pothvatu u kojem pomaže ženama u rješavanju beauty nedoumica.

Ova dama ne zahtijeva previše predstavljanja, a ponajmanje isticanje titule Miss Hrvatske, koja je prati na svakom koraku.

''I supruga Tarika Filipovića. Ali dobro, ja razumijem pogotovo radi Tarika da im je zanimljivo da se to istakne i to mi ne smeta ali to bivša Miss je malo dosadno ali nema veze, naučila sam se'', priznaje Lejla.

Danas bismo joj mogli dodati i ulogu beauty gurua jer je na 45. rođendan otvorila vrata svoje web stranice i bloga posvećenog ljepoti, modi i lifestyleu.

''Sve ono što dobivam dosta upita na instagramu, a ne stignem svima odgovoriti. Tako da ću se fokusirati da bude dio toga i dio svari koje ja mislim da bi bile zanimljive'', priča Lejla.

Među njima i one vezane uz žensko zdravlje.

''Uvijek su neke šale na račun toga da sam trebala završiti medicinu, kad smo već kod beauty ima i ta strana da dajem savjete malo šire i neke dijagnoze, ali da se razumijemo, ništa ozbiljno mene obično pitaju za neke biljne pripravke kad su neki blaži simptomi'', priča Lejla.

A jedno od gorućih pitanja u njezinu inboxu jest kako uspijeva izgledati poput djevojčice koja ne stari.

''Ja zasada zaista nemam problem s godinama, ne krijem ih cilj mi je da dostojanstveno starim. Što se tiče fizičkog izgleda imamo dobru genetiku, kad vidim svoju mamu koja ima 77 godina, nadam se da ću stariti kao ona samo da zdravlje bude dobro'', kaže.

Upravo je mama zaslužna za njezine prve beauty savjete i lekcije.

''Da ne krenem farbati kosu tako rano, a to nisam poslušala i to sam otišla u neku najtamniju moguću nijansu, tad su bili moderni color šamponi tako da sam bila neka grozna boja vina u koju se više nikad ne bih vratila jer sam izgledala valjda 10 godina starije'', prisjetila se Lejla.

Najveća lekcija naučena u karijeri pred objektivima jest paradoks kako se ženi ne oprašta starenje, ali ni pretjerano dobar izgled.

''Ja vjerojatno ne radim ništa, stalno sam na svim tim tretmanima, a ja sam grozna po tom pitanju uvijek bih ja i ovo i ono, ali ne stignem ništa na kraju'', kaže.

Čak i njezina iskrenost o korekciji na licu do danas je ostala dvosjekli mač.

''Nos koji sam operirala prije 20 godina bio je tema u dnevniku kad bio taj izbor za miss, to je bilo smiješno i sad su me na društvenim mrežama nešto oko toga pitali ja sam spomenula i opet je bilo na svim mogućim portalima to je dokaz da je to nama nešto što je jako čudno. A onda vas povezuju kao ona je sva izoperirana to mi je neki pojam koji je jako smiješan'', priča Lejkla.

Pa kada se onda Lejla osjeća najljepšom…?

''Neću reći ono ujutro kad se probudim. Mislim da je to nekako neko unutarnje zadovoljstvo i čista kosa, volim to, kad imam čistu kosu odmah sam si lijepa. Mislim da je najbitnije da je osoba sretna iznutra i zadovoljna sa svojim životom i da se to nama ženama vidi na van'', smatra Lejla.

Pa ako je suditi prema njezinu izgledu, Lejla je, čini se, jedna od najsretnijih žena na domaćoj sceni.

