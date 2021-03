Maja Šuput odbrojava dane do porođaja, a s obzirom na to da joj trudnoća prolazi bez ikakvih komplikacija, s užitkom bira ime za svojeg sina. Izbor je suzila na tri imena i otkrila da će biti internacionalno, moćno i drugačije. Za neobična imena djece odlučili su se i brojni drugi slavni Hrvati. Koje su domaće zvijezde svojoj djeci dale imena LeeLoo, Lola, Si, Baile Dee, Zoe ili pak Mikula, otkriva Davor Garić za IN magazin.

Mia, Ema, Lucija, Sara, David, Luka, Jakov, Ivan... Statistike kažu da su to neka od najpopularnijih imena za djecu posljednjih godina u Hrvatskoj. Ako zavirimo u rodne listove beba naših zvijezda, situacija se drastično mijenja. Internacionalna imena svojoj su djeci dali glumica Helena Minić i redatelj Dalibor Matanić, prema likovima iz omiljenih filmova. Sve je počelo s prvim djetetom koje su nazvali Lola.

''Po filmu 'Run, Lola, run', onda je nakon toga došao Max, pa je onda kao Mad Max, i na kraju nam je Neo iz Matrixa došao kao neki novi pokazatelj nove civilizacije, nešto novo što će nas pomaknuti'', objašnjava glumica Helena Minić.

Ime Lola svojoj je kćeri dala i glumica Nataša Dangubić.

''Ali ja sam isto imala taj teret, što kada odraste i ne svidi joj se to ime Lola, pa ima još jedno ime - Klara, koje je klasičnije, tako da može birati'', kaže.

Ella Dvornik prednjači u neobičnosti imena svoje djece - Balie Dee i Lumi Wren. Ljupka Gojić Mikić odlučila se za imena Mari Dana, Jana Sienna i Mila Amelie. Sin Ane Gruice je Marat, a kći Maksima Mrvice je LeeLoo. Maja Šuput uskoro će roditi sina, ali za ime se još nije odlučila. Izbor je suzila na tri opcije.

''Strana imena! To čak nije ni tajna. Mene jednostavno domaća ne interesiraju. Uz Šuput ne ide ništa, al uz Tatarinov ide sve. Tako ćemo uz njegovo prezime baš razvaliti neko ime pa kad putuje... a ne mi dođemo negdje i moj muž - Nenad! Pa joooj, zašto?'' šali se Maja.

Boris Novković i Iris Wolf svoju su kćerkicu nazvali Si, a Marin Čilić također se odlučio za neobično, ali domaće ime - Baldo. Mezimica Ivana Dečaka nosi pak ime Dita.

''Svi su mislili da sam ja dao ime Dita po onoj fatalnoj Diti Von Tease, ali ne, Nina je dala ime Dita. Mislim da nema neke povijesti bolesti zašto je dala, svidjelo joj se jako to ime'', objašnjava Dečak.

Ni djeca Bojane Gregorić Vejzović ne nose imena s liste najčešćih u Hrvatskoj. Raul i Zoe mnogima su vrlo egzotična.

''Meni se nekako nisu činila egzotična jer sam s jednim Raulom išla i u razred. Raul Goldoni, koji je jedan veliki naš kipar, bio je inspiracija, a Zoe je dobila ime po mojoj prijateljici, jednoj od najdivnijih žena, odnosno djevojčica koje sam poznavala'', kaže Bojana.

Sin Sandija Cenova nosi nekad vrlo, vrlo davno popularno, a danas gotovo unikatno ime - Mikula.

''Htio sam da bude nekako starinski jer kad daješ muškom djetetu, ime mora biti za malog... mali Mikula, a i did, did jednog dana pa da mi did nije premoderan nešto, pa je Mikula i za dida dobro'', objašnjava Sandi.

Kćerkicu je nazvao Zara. Bolje rečeno, ona se sama tako nazvala.

''Negdje sam pročitao da kad ti se djeca rode, onda ih pogledaš, uzmeš ih u ruke i sama ti kažu svoje ime. Postoji i taj nekakav sistem i ja sam ga doživio. Sa Zarom sam to doživio. Ona je meni rekla da se ona hoće zvati Zara'', tvrdi Sandi.

Tradicionalno hrvatsko, potpuno neobično ili pak internacionalno ime... Imajte na umu da će ga vaše dijete nositi cijeli život. Ili barem prvih 18 godina, dok ne stekne pravo promijeniti ga bez vaše privole.

''Smatram da ti s tim imenom na neki način malo obilježiš to djetetovo razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci, koliko ja čujem, nisu normalni! Tuku se, maltretiraju i tako dalje. Pa zamisli da djetetu dam neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi cijeli život govori: 'Pa jesi li morala!?'", kaže Maja.

Zvijezde se mahom odlučuju za neobična, no vi razmislite i o lijepim tradicionalnim hrvatskim imenima.

''Kao recimo Ivan. Iako ime Ivan sve rjeđe čujem, predlažem svima vama koji gledate ovu emisiju i trebate baš dobiti sina, razmislite o imenu Ivan'', našalio se Dečak.

