Nekadašnja pjevačica, danas strastvena kuharica, blogerica, PR stručnjakinja i poduzetnica, odnedavno se posvetila psima. Dvije su pasmine osvojile njezino srce, Njih čak 9 živi s obitelji Mihić, a uskoro će ih biti 7 više jer stiže leglo. Kako su psi uljeopali život skladne obitelji, što su naučili od svojih dlakavih ljubimaca te zašto ih Lana voli više nego ljude, otkrila je Maji Perici.

''Onoliko koliko vas može voljeti životinja vas ne može voljeti ni jedan čovjek, osoba'', govori Lana Klingor Mihić.

A kada to kaže majka troje djece koje voli više od ičeg na svijetu onda te riječi imaju težinu.



''Život piše nevjerojatne priče. Ja se mogu truditi biti najbolji roditelj na svijetu i davati svoj maksimum, to nema nikakve veze, to ne znači da vi od vlastite djece jednog dana nećete doživjeti razočaranja. Svi mi biramo svoje puteve, odgajamo djecu, oni napune 18 i odu. Donose svoje odluke s kojima se možda nećemo slagati, ali razočaranja i izdaje kod pasa nema'', objašnjava Lana.

Čak 9 pasa živi s obitelji Mihić na predivnom imanju u blizini Zagreba. Dosadno im nije nikad, zahtjevno ponekad, no ljubavi ne nedostaje. Ako se možda nalazite na meti djece koja vas mole da im kupite psa Lana ima savjet zlata vrijedan.

''Sve je super kad je lijepo i sunčano. Izađes s psom i problem kreće kad pada kiša, a ti moraš čekati da pas svoje obavi, super je da djecu pošaljete tri tjedna jer za svaku naviku treba 21 dan da izađu u 7 ujutro van, tek toliko da stoje ispred kuće. I kad to tako naprave - tri puta dnevno, najmanje 21 dan za redom - znači da su spremni prihvatiti tu odgovornost'', govori Lana.

Čini se kako odgovornost nije problem u njihovim redovima, pa se u njihov dom uselio još jedan minijaturan član o kojem je sve otkrila u videu.

Posve slučajno Lana i Ante posjetili su pseću izložbu, no kući se nisu vratili praznih ruku. Njihovi su se psi okitili brojnim nagradama. Pred Lanom je sad novi izazov, a čini se i pred obitelji Mihić jer mama neko vrijeme neće biti dostupna, jer stiže čak sedam novih psića.



Taman u oko Božića Laninih će sedam psića biti spremno za novi dom. Nakon dana provedenog s njima, nama ovi štenci djeluju kao savršen dar ispod bora.

