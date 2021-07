Kilogrami, strije, celuliIt - Lana Jurčević više ništa ne skriva. ''Ispeglani'' i savršeni svijet ona je potpuno odbacila i upravo zbog toga oko sebe skupila vojsku stvarnih žena koje više ne podliježu različitim filterima. A sve je lakše i kada si sretan u ljubavi. Upravo o ljubavi, glazbi, savršenim nedostacima i ozbiljnoj ženskoj priči koju je pokrenula razgovarala je s Lanom Samaržijom.

Nova ljetna kampanja njezina brenda prirodne kozmetike samo što nije vani, a modeli za nju stvarne su žene. Baš one koje Lana Jurčević posljednjih godinu dana okuplja pod sloganom ''stvarna ja''.

"Da, treba biti zdrav, brinuti se o svojem tijelu, ali na kraju krajeva što žene prolaze i tijekom trudnoće, i hormonalne promjene, i stresove koji na nas utječu fizički", poručila je Lana.

Da se to događa i njoj, otkrila je javno i ona sama. Prvo fotografijom na kojoj ponosno pokazuje zloglasnu narančinu koru, a nedavno se u videu na Instagramu primila za višak na trbuhu i ruci i pokazala srednji prst zločestim komentarima.

"E, pa tu je fakat krenula ogromna lavina, više od dva milijuna pregleda na tom videu. Ja sam valjda tisuće i tisuće poruka dobivala od žena, što starijih, što mlađih. To je bila moja poanta - poslati ženama poruku: 'Nemojte se zamarati, ne dajte da vas netko stavi u kalup, mi smo upravo to – nesavršene''', objasnila je Lana.

I tako postala hrvatska predvodnica pokreta body positivity, koji je posljednjih godina procvjetao više nego ikad. Era savršenstva na društvenim mrežama uzela je i previše maha pa su žene diljem svijeta počele dizati glas protiv lažnih ideala, filtera i nametnutih standarda ljepote.

"To mi je na neki način bila potvrda da je najljepše biti iskren i onakav kakav jesi. Prikazati se točno onakav kakav jesi, a ne da smo stalno opterećeni fotošopom, retušom, milijardom aplikacija", zaključila je.

I zato ona više ništa ne ''pegla''.

"Svugdje sam se malo upufastila, svugdje, i baš se nekako dobro osjećam. Iskreno, smiješno mi je komentirati 4, 5 kila. Meni bi bilo draže da sam tu sjela s 15 kila više pa da imam konkretno o tome reći, da kažem - žene nemojte se brinuti, ne dajte da vas netko kritizira", izjavila je.



I pristajte samo na komplimente. Ona ih od svoje snažnije polovice itekako dobiva. Ljude oko sebe, kaže, birate samo vi sami.

"Na njemu hvala Bogu, da pokucam u drvo, u svim fazama. On uvijek nađe kompliment, i u mojim lošim danima, i u boljima. To je isto dosta važno", zaključila je.

Lana i njezin Filip nisu zajedno samo u ljubavi već i u poslu. Iza njezine prirodne kozmetike stoje i ona i on. A kako spaja, odnosno odvaja, privatno i poslovno?



"Ja mislim da je najveći izazov kako odvojiti te dvije stvari, to se jednostavno jako miješa i super je pitanje. Zapravo pokušavam naći točan odgovor", otkrila je.

No, priznaje, češće je Filip taj koji povlači granicu. Bez granice ili s njom, važno je da svađa i nesuglasica nema.



"To je intenzivna komunikacija cijeli dan. kod nas nema pet dana je tiši ton pa ovo, toga kod nas nema. Evo, sad će biti četiri godine, a mi nismo imali svađu niti jedan problem, ne znam kako je to moguće", otkrila je Lana.

I zato je njihova veza ljubavna priča koja ide u jednom jako lijepom smjeru.

"Kad ljudi imaju slične vrijednosti i sličnu energiju, stvarno je moguće imati odnos u kojem nema drame, u kojem nisi u stresu. Ali da, vidjet ćemo", zaključila je.

Na stare tračnice vratit će se i s glazbom. U koronagodini izdala je dva videospota…

"Taman je krenulo to moje internacionalno sve, počela sam se vrtjeti, dobila sam izvještaje i baš mi je bilo toplo oko srca. Ono kad vidiš da si od Indije do Argentine na playlistama... i onda se dogodio lockdown", izjavila je.

A sada je vrijeme i za nešto novo. U trenucima između ljubavi, posla i ozbiljne ženske priče koju je pokrenula, uskoro stiže i nova LaLana!

