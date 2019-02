Lana Jurčević na društvenim mrežama rijetko objavljuje fotografije bliskih osoba, no nedavno je napokon predstavila dečka Filipa Kratofila.

U godinu svinje, odnosno godinu napretka, sreće i uspjeha, Kinezi sa zagrebačkom adresom uplovili su u društvu Lane Jurčević.

''Oni su jako fini i jako pristojni, nema kod njih ajmo sad bacaj čaše, lupaj. Nermam pojma koja je tajna veza između mene i Kineza, ali očito nešto postoji. Osim što obožavam njihovu hranu i stalno sam po kineskim restoranima. Ja sam prošle godine bila u Kini, pozvali su me, Maksim Mrvica i ja smo bili jedini iz Hrvatske, bila je cijela emisija na kineskoj nacionalnoj televiziji posvećena Hrvatskoj'', priča nam Lana.

I tada je iskoristila priliku da u Hong Kongu upozna svojeg najvećeg obožavatelja Justina Chena.

''Čekao je sedam godina da se upoznamo i to ne kad je on bio u Zagrebu nego kad sam ja došla u Hong Kong. Divno je to što sam rođena u ovoj digitalnoj generaciji, gdje nema više tih granica i nije bitno iz koje si države i koje si nacionalnosti, jednostavno toliki je svijet, mora se takva nekakva stvar dogoditi'', kaže nam.

No Lana se ne slaže dobro samo s Kinezima. Naime, prije pet godina upoznali smo je s njezinim najvećim japanskim obožavateljem.

''Isuse, Japanac, Kanjiro Kato, daaaaa! Jaoooo! Hvala ti što si me podsjetila, ja sam inače malo senilna, već gospođa lagano u godinama'', šali se pjevačica.

A ljude uvijek iznova iznenadi njezina pristupačnost i to što je, kaže, poput nekog klinca iz susjedstva.

''Uvijek sam bila, kako mi kažemo u Zagrebu, bedak. Ono malo znaš samu sebe iznenadim kak sam se lijepo sredila, obukla haljinu, kosica, divno, trepavice, hahaha, da, ustvari, ja sam mali klinac, ček i ne mala klinka, nego mali klinac u sebi'', smatra.

U svojoj 15 godina dugoj karijeri, najponosnija je, kaže, na odnos koji ima sa svojim obožavateljima. Stoga ih često počasti i kakvim malim detaljem iz privatnog života pa je tako imaju priliku vidjeti bez šminke ili, pak, u društvu dečka Filipa.

''Moram priznati da je s jedne strane stvarno olakšanje, ja do sad nisam nikad objavila sliku nijedne osobe u svom životu, i onako sad fakat osjećam: ajme pao mi je kamen sa srca, evo vam slike, jel sad mir? Mir je'', priča.

Nikada joj, tvrdi vrckasta pjevačica, ne bi palo na pamet manipulirati javnost zbog publiciteta.

''On definitivno nije osoba koja se voli eksponirati, niti se voli slikati, niti uživa u toj vrsti javnog interesa, što je meni, iskreno, draže. Ne bi ja bila sretna s osobom koja bi htjela biti u fokusu i koja bi htjela biti na svakoj mojoj drugoj slici'', priznaje.

I upravo je to jedna od stvari kojima ju je Filip oborio s nogu.

''On kaže da je on zakasnio malo, mi smo se ustvari trebali roditi iste godine ili isti dan jer nekako vidim da smo užasno slični, slični senzibiliteti, emotivac on, emotivka ja, opet s druge strane totalne budale. Definitivno neka razina na kojoj se dvije dušice spoje'', otkriva nam Lana.

No o braku, kaže Lana, još ne razmišlja.

''Ne mogu reći da me sad nešto ultra privlači i da sam cijeli život maštala o tome da se udam, što definitivno govore moje godine, hahaha... Definitivno ne osjećam biološki sat, malo me frustrira ta brojka u rodovnici i u osobnoj, haha... Nikad nisam imala dojam da je moja duša u skladu s tim brojem na papiru'', tvrdi.

U svojoj je glavi još uvijek ona ista djevojčica koja je uvijek zabavljala sve prisutne svojim nastupima. Danas zaljubljena Lana doslovno živi svoje snove.

A moramo priznati da nas živo zanima što se to ovih dana krčka u Laninoj radionici.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.