Prije nego što zakorače na pozornicu pred publiku, naši glazbenici često proživljavaju pravi mali kaos.

Pjevačica Lana Jurčević otkrila nam je koliku količinu stresa doživljava uoči koncerta pa smo u slovenskom Velenju imali priliku vidjeti kako to izgleda kad kasne članovi benda. Ili pak kada na licu mjesta morate sami nadopunjavati outfit. S Lanom Jurčević družila se naša Sanja Kuzmanović.

"Ja mislim da je naša dužnost, pogotovo javnih osoba, da im damo do znanja da to uopće nije tako, da smo mi isto od krvi i mesa, da imamo svoje drame i traume i svoje krize i uspone i padove, mislim da je to u današnje vrijeme jako bitno", odmah na početku otkriva Lana.

A tko je Lana kad se ugase kamere i kad siđe s pozornice?

"Ja ju zovem DebiLana, Lana Debilana, hahaha, ustvari mali kvartovski dečko koji hoda u šlapama, čarapama. Jutros sam hodala s vrećicom na glavi, ne stignem ići kod frizera, nego se pofarbam doma. Onda si stavim tu plastičnu vrećicu da što prije upije, haha, to sam ti ustvari ja, i mislim da svi ljudi koji žive u mom kvartu znaju tko je prava Lana."

A pravoj Lani dan počinje oko 7 ujutro, a obično završava oko 2 u noći.

"Prvenstveno jer sam to ja, jer se moj život ne svodi na to da odem u studio, da se popnem na pozornicu, da odradim intervju i to je to. Meni u mom svijetu i mojoj percepciji, mi smo svi apsolutno isti, nikad se neće dogoditi da sam ja negdje sa strane i da kažem: ajde sad riješi ovo ili ono."

"Ne sjećam se kad sam upalila televiziju, ne sjećam se kad sam pročitala knjigu, ne sjećam se da sam sjela na livadu i 15 minuta gledala u nebo i oblake, sve više osjećam da me taj tempo stišće, ali ne mogu protiv sebe, ja sam radoholičar."

"Ja moram reći ljudima koji ovo gledaju da je ova boja fejk, odnosno nije prava boja, ja sam morala odglumiti kao da sam bila nekih deset dana na moru. Npr. takve stvari, te kreme i ulja i sve to živo, sam ustvari voljela puno više nego šminku i ostvarila mi se jedna lijepa želja", poručila je Lana za svoj beauty brand koji oduševljava Hrvatice.

Iako su Lana i njezin tim uhodana mašinerija, nemojte misliti da uvijek sve ide kao po špagi.

"Joj, kad mi je krenuo zvoniti telefon od osam ujutro... Dva člana benda nisu stigli na trajekt, a od tamo gdje su do tamo gdje je koncert je ogroman put i nisu naravno uletili u kombi za probu, ali uspjeli smo nešto iskombinirati, kao slala sam helikopter po njih, haha, šalim se, naravno, nažalost nisam u toj fazi da mogu slati helikoptere po članove benda."

Uz ovakve standardne probleme, ovog puta je kaos bio dodatno začinjen Laninim outfitom.

"Stigao mi je kostim iz druge države, koji se šivao po meni, koji mi je premali, a genijalan je. Doduše, tri centimetra kvadratna mu je veličina, haha. Ali ja sam pričala s dizajnericom i ja joj kažem šta ću ja sad, ja to moram danas obući, ja sam ti tako izmislila cijeli koncept, ona kaže da imaš kakav PVC doma, ja reko ma otkud mi PVC materijal doma. Imam samo neke kese po kući, kaže ona stavljaj to! Ja sam sigurna da nikad u životu niste vidjeli ovakav outfit."

"Imam osjećaj da ljudi ne znaju još jako puno tko sam ja, ali znaš šta, nisam ni ja baš donedavno znala tko sam. Ali onda dođeš u fazu u kojoj sam ja i baš sam happy da sam s dvije noge na zemlji i nikad se nisam uzdizala iznad nikoga na ovom svijetu."

A dodatni razlog za osmijeh definitivno je ljubav i potpora njezina Filipa.

"Sad fakat osjećam nakon dvije godine da je sve onako kako treba biti. Lijepo sam mirna, happy, sve je kul i lijepo su stvari na svom mjestu. Uvijek mi je falilo da kraj sebe imam osobu s kojom mogu nešto graditi. I da se netko ne osjeća ugrožen, pogotovo jer ja drugačije živim, pa je to vrlo često dosad znao biti problem."

