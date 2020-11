Jutros, na ovaj petak trinaesti, dočekala nas je tužna vijest. Napustio nas je Krunoslav Kićo Slabinac. Kiću ćemo pamtiti po njegovim brojnim hitovima, ali i vedrom duhu. Pjesama, života i više od pola stoljeća duge karijere ovog bećara prisjetili smo se u našem videu.

Baš kao i u pjesmi, s mirisima jutra, otišao je Kićo Slabinac. Napustio nas je 77.godini, nakon što se tri mjeseca u bolnici borio za život.

Pjevač, gitarist, skladatelj, aranžer, ali prije svega zabavljač, sve je to bio Kićo. Više od pola stoljeća trajala je glazbena karijera ovog Slavonca.

"Za mene je pozornica moj život, tamburaška glazba nešto što nosim u genima, rock and roll moja prva ljubav", bio je izjavio jednom prilikom.

Kićo je rođen u Osijeku 1944.godine, a da je u njegovom genetsko kodu glazba bila zapisana, pokazao je još u najranijem djetinjstvu.

"Moja karijera je počela u dječjem kazalištu još kao osmoškolac, bio sam prvak dječjeg kazališta, operete, opere, tamo sam učio i glumu i sve", bio nam je otkrio.

Tako je počeo, a onda na pozornici proveo gotovo cijeli život.

"Moja mama je rekla, Kruno ti da ne znaš pjevati, ti bi umro od gladi", prisjetio se Kićo.

Pjevao je divnoj crnoj ženi, plavuši, svojoj Slavoniji i tako više od 50 godina.

"Znate što mi je žao? Žao mi je kad kažem 50 godina, što je to tako brzo prošlo. Meni je drago kad meni danas priđe mladić i kaže: "gospon Kićo, što vam je krasna ova nova pjesma "Zbog jedne divne crne žene". Ja kažem: sine, ja sam to još tvojoj baki pjevao na maturalnoj zabavi. Najljepše je bilo ono kad nije bilo 50 godina, kad sam bio mlađi, haha", znao se našaliti Kićo.

Uvijek nasmijan, vedrog duha, bećar među pjevačima i pjevač među bećarima, Kićo je životnu radost donosio gdje god bi se pojavio.

"Onda je zgodno kad ja uđem u tramvaj, to bude čitava predstava, svi se rukuju sa mnom, pričamo. Kićo dajte jedan vic, pa ja kažem čekajte nije ovo pozornica. Onda bi se svi slikali, bude veselo u tramvaju do trga. Nekima bude žao što moraju sići, a ja gledam prvu stanicu kako bih sišao", prisjetio se kroz šalu.

Legenda tamburaške, zabavne i popularne glazbe, tijekom karijere snimio je više od 500 pjesama koje je izvodio po cijelom svijetu.

"Kanada, Amerika, Australija, rasprodane dvorane, uvijek borba za karte da, kad sam već tamo, da me vide", izjavio je.

2011. godine doživo je moždani udar nakon kojeg se oporavio i vratio koncertima.

"Nikad nemojte biti sigurni, ni onda kad ste najsigurniji da vam se nešto ne može dogoditi", bila je njegova poruka.

I tad su ga dočekale pune dvorane.

"Dirunulo me to da su mnogi zajedno sa mnom i pjevali i svijali se i zajedno plakali, takve su moje pjesme, takav je bio naboj u dvorani. Ipak je to susret sa svima onima koji su sa mnom rasli i pratili me pedeset godina", smatrao je Kićo.

Nakon operacije srca u srpnju ove godine, njegov opravak nije išao u željenom smjeru, zdravstveno stanje mu se zakompliciralo i iako smo se nadali da će se Kićo oporaviti, to se nažalost nije dogodilo.

Kićo je bio jedna od najvećih zvijezda bivše Jugoslavije, dobitnik je brojnih nagrada i diskografskih priznanja, kao i nagrade za životno djelo Osiječko baranjske županije. Njegova najveća želja je bila nastupati dokle god je živ.

"Pa nisam lud da ostarim, ja živim od tog lica, od fejsa", poručio je.

Počivaj u miru Kićo. Na vječnoj pozornici sigurni smo da već pjevaš svoju divnu, crnu ženu.