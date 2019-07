Kristijan Rahimovski snimio je pravi obiteljski videospot za svoju novu pjesmu ''Opet palim radio". U njemu se, uz djevojku Sonju, prvi put pojavljuje i njihova zajednička 16-omjesečna kći Viktorija, ali i Kristijanov najstariji sin David.

Nakon što je regionalnim radijskim eterom zaplovila ljubava balada "Stopala" iz radionice hitmjekera Dušana Bačića, Kristijan Rahimovski opet pali radio i novom pjesmom najavljuje svoj dugočekivani novi album...

Zaraznim notama i stihovima koje potpisuju Miro Buljan i Nenad Ninčević, Kiki, kako kaže, želi zahvaliti svim djelatnicima radijskih postaja koji mu pružaju potporu već 15 godina njegove glazbene karijere... No pjesama u sebi nosi još jednu skrivenu poruku:

"Ta pjesma simptomatično je radio, ali govori o drugim stvarima, zapravo o mom jednom novom životu, nekakvom periodu koji zatvaram i ostavljam iza sebe ... Govori o nekakvom mom novom buđenju, ajmo reći jer sam imao dosta godina pauzu od svega ...", priča nam.

Na odluku da prekine pauzu uz ostale, potaknuo ga je, priznaje, i otac Aki:

"Tatko je dobro. Skače po pozornici ko hrčak i sad je sretan i to je to. On je meni rekao sine, nemoj više sjediti doma, pisat samo pjesme, ne znam šta, odi među ljude, odi na teren, tako da je to sada nešto o čemu intenzivno razmišljam.", objašnjava nam Kiki.

A kada danas razmišlja o odnosu s ocem, Kiki zaključuje:

"Klasičan odnos otac-sin. Malo on mene ljuti, malo ja njega. Mi smo izrazito, izrazito emotivna bića, i moj otac i ja, i često puta reagiramo kao mala djeca ali, drago mi je da smo takvi jer znam da si barem ne lažemo. Imaš ljude koji te savršeno grle i smiju ti ali ti zabijaju nož u leđa . Taj odnos nemamo, ali da imamo odnos da se nas dvojica ninamo nanamo, baš i nemamo.", priznaje.

No zato pobjednik treće sezone reality showa Farma danas nina svoju 16-omjesečnu djevojčicu Viktoriju koja je potpuno neplanirano doživjela svoju prvu video premijeru u tatinu videospotu:

"Bili smo u jednom hotelu snimali scenu gdje ja ležim zavaljen na jednoj ležaljci, i bio je radio pokraj mene, i mala Viktorija je dopuzala do radija. Ušla je u kadar i snimili su je tako. Kako je na radiju bila pjesma, ona je počela plesati oko radija. To je bilo toliko genijalno i rekoh, ajmo nju staviti, tako da se i ona našla. Zapravo, ona je dopuzala u spot.", objašnjava nam.

Ulogu u videospotu dobio je i Kikijev stariji sin David kojeg je ponosni otac poveo na snimanje u Lošinju.

"Htio sam da on vidi to. Njega to zanima, on je isto mala umjetnička dušica. Bilo je isto spontano. Ja sma mu rekao ti ne moraš ništa, ali njemu je to tako bilo zabavno, pomago je svima !", priča nam.

A ako ste pomislili da Kikijevo srce u ovom spotu kuca za nekom njemu nevažnom ženom, u velikoj ste zabludi. Kakav bi to obiteljski spot bio da se u njemu nije pojavila njegova djevojka Sonja koja mu je podarila najmlađe dijete, kći Viktoriju...

"Kad su već svi bili, ajde onda i žena...Ona je bacala maramu s muzeja i prvi put kad je bacala, dok su turisti sjedili, jednoj ženi je pala na glavu. Reko, to je to.", prisjeća se.

Iako je s učiteljicom stranih jezika pronašao pravu ljubavnu sreću, glazbenik o drugom braku zasad ipak ne razmišlja.

"Meni i Sonji je prekrasno i ovako. Nekako smo se tako dogovorili, ako se to zaista desi , desit će se u nekakvoj tišini, bez igdje ikoga. Jednom sam se ženio i hvala lijepo. Za sad nam je lijepo!", zaključio je Kiki.

