Unatoč svim nedaćama 30. jubilarno izdanje BIPA FASHION HR obilježeno je u garden izdanju, a vrt zagrebačke Gliptoteke ugostio je brojna imena domaće scene. Dizajneri nisu skrivali emocije zbog napokon dočekanih revija, a naši glazbenici otkrili su čime će se baviti ako se pandemija nastavi, hoće li napokon uživati ovoga ljeta i koje su im skriveni talenti.

Nakon mjeseci neizvjesnosti, domaći modni svijet napokon je udahnuo punim plućima i ovoga puta, na Garden izdanju BIPA FASHION.HR-a, otkrio što se kuhalo u karanteni. Backstage je već zahvatila prava ljetna vrućina.



''Ja jesam prije svega šljaker i ponosan sam na to, ja i u svojoj radioni uvijek peglam tako da kad dođem u backtsage i vidim da nema dolje onu parnu dodatnu uvijek tražim papučicu ali mislim da je to jako bitno ne samo da pokažeš da znaš sve nego i kasnije kad radiš na svom brendu da znaš svoj posao rasporedit i reć što želiš i na koji način tehnički'', rekao nam je Robert Sever.



A naši kreativci jedva su dočekali izlazak na piste i prezentacije svoje vizije ljeta 2020-e, koje su još jednom donijele brojna osvježenja.



''Špagu motamo oko kose, stavljamo na čelo, motamo oko glave, zapravo radimo odjevni predmet na glavi'', objasnila je Katica Topčić.



''Cekeri su svi rađeni ručno, ručno su pleteni, bojani pravi hrvatski proizvod lijepo smo ih iskompletirali uz badić, ljetne haljine, možete ih nosit od jutra do navečer'', priča Zoran Aragović.



''Kako je meni 20 godina rada, ovo je bila priča koja je zaokružila više kolekcija kroz nekakve detalje koje sam sad ispričala na neki novi način'', rekla nam je Marina Obradović.



''Nekako sam emotivan općenito pričati o ovoj kolekciji jer se dešava u ovom terminu koji inače nije trebao biti tako da svaka nova haljina koja je nastajala u mojoj glavi je bilo radio sam a tko zna hoće li se desiti'', priča emotivni Ivica Skoko.





''Na kraju dana je najljepša ta revija, to je čar svega skupa, cijelog našeg rada. Kulminacijska točka na kraju, ona trešnjica na torti da zatvorimo sezonu i godinu i da pokažemo što se radilo u ovom periodu dok smo bili zatvoreni'', zaklučio je Nino Sablić.



Što u kosi, što na pisti, 80-e su se ove sezone vratile na velika vrata. Iako su dugo priželjkivana, prva veća modna događanja u gradu, naše zvijezde dočekale su podijeljenih emocija.



''Malo ne znam što bih sama sa sobom, da li da se pozdravljam srdačno sa svima, kako da se ponašam, malo sam zbunjena, naravno presretna da se to događa. Ali situacija baš nije zabavna i ja sam se od prije tri mjeseca baš dosta uozbiljila'', priznaje Tihana Harapin Zalepugin.



''Ne mogu reći da sam jedva dočekala jer mi je s jedne strane jako odgovaralo da mogu bit doma, falilo mi je mira da se maknem iz tog užurbanog života, ali je jako lijepo da se opet nešto događa pogotovo na otvorenom, ovaj ljetni đir mi je uvijek paše'', rekla nam je Gina Viktorija.

S obzirom na stanje na glazbenom nebu, neki su već počeli razmišljati o alternativnim zanimanjima, a potencijala uvijek ima.



''Evo ostalo je nešto, puno je nažalost otkazano, ostalo je dva tri koncertića koje ćemo nadam se odraditi moj bend i ja, a onda moj plan za ljeto jedini logičan, napokon imati ljeto kad ću se opustiti uživati i raditi stvari koje volim s najdražim ljudima'', zaključila je Mia Dimšić.



No za modnu branšu odmora nema, dok se sliježu emocije nakon slavljeničke 30-e sezone BIPA FASHION HR-a, pogled je usmjeren na budućnost.



''Evo mogu čak ekskluzivno najaviti da u budućnosti planiramo neke promjene gdje ćemo projekt oblikovati na jedan drugačiji, ozbiljniji internacionalniji način gdje ćemo uključiti i neke druge industrije, to je neko vrijeme pred nama kojem se jako radujemo'', otkrio nam je Vinko Filipić.



Pa zakoračimo u ljeto pozitivnim stavom.

