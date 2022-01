Nakon što mu je majka oduzela kraljevsku titulu u bilo kojem službenom svojstvu, počasne vojne titule i pokroviteljstva nad različitim britanskim udrugama, prince Andrew, vojvoda od Yorka, na američkom će se sudu braniti od optužbi za seksualno zlostavljanje kao privatni građanin. Zašto je već dugi niz godina Andrew poznat kao princ playboya i zbog čega ne prestaje puniti naslovnice britanskih tabloida, saznajte u prilogu In magazina.

Bio je hrabri pilot helikoptera i ratni heroj koji je osvojio milijune Britanaca sudjelovanjem u ratu na Falklandskim otocima. Bio je i miljenik svoje majke, kraljice Elizabete II. Međutim, nakon optužbi da je silovao tinejdžericu 2001. godine, princ Andrew potvrdio je svoj status 'Princa skandala' i postao najkontroverzniji član kraljevske obitelji.



Iako je u više navrata negirao optužbe, njegov bezbrižni kraljevski život nepopravljivo je uništen i završen nakon što je odlučeno da se građanski postupak u vezi s optužbama za seksualno zlostavljanje može nastaviti. Riječ je o tužbi Virginie Giuffre koja tvrdi kako ju je bivši financijer i osuđeni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein prodao princu, njegovu dobrom prijatelju.



Slučaj je naravno potresao i kraljevsku obitelj koja ove godine slavi Elizabetinu 70. godišnjicu na prijestolju, a monarhija simbol i ujedinitelj često nemirne nacije - nastoji uljepšati i obnoviti svoj brend za buduće narastaje.



Andrew je rođen prije 62 godine, nakon što je došao na svijet kraljica je odlučila uzeti pauzu od svojih kraljevskih dužnosti. Pohađao je internat u Škotskoj, poput njegova oca, a umjesto upisa na fakultet, pridružio se Kraljevskoj mornarici. Povezivali su ga s glumicama i manekenkama, zbog čega je često završavao na naslovnicama tabolida te je dobio nadimak "Randy Andy" i reputaciju princa playboya. Nakon što je oženio Sarah Ferguson, postao je vojvoda. Brak je završio razvodom zbog optužbi za nevjeru. No, par, koji ima dvije kćeri, princezu Beatrice i princezu Eugenie, ostao je blizak. I dalje dijele dom u Royal Lodgeu, rezidenciji u blizini dvorca Windsor.



Njegov avanturistički duh i apetit za rizikom doživio je svoj vrhunac kada se prije 20 godina, kako bi prikupio novac za dobrotvorne svrhe, spustio s 87. kata kultnog londonskog nebodera. Prijateljstvo s Epsteinom i Ghislaine Maxwell, koja je nedavno također proglašena krivom za urotu i zlostavljanje maloljetnih djevojaka, dovelo ga je do prve optužbe prije sedam godina. Negirao je da poznaje Viriginiju, iako je objavljena fotografija na kojoj se vidi kako drži ruku oko njezina struka. Također je iznio nekoliko bizarnih tvrdnji kako bi se oslobodio optužbi oko navodnog silovanja. Prošle je godine u kolovozu Giuffre podnijela tužbu protiv Andrewa u New Yorku, ponavljajući svoje optužbe.



Nakon ovotjedne presude u tužbi za seksualno zlostavljanje, Buckinghamska palača objavila je da se princ odriče svih titula i kraljevskih dobrotvornih društava te da više neće koristiti titulu "Njegovo kraljevsko visočanstvo", a na sudu će se "braniti kao privatni građanin".



Ako obje strane pristanu na nagodbu, koja bi dovela tužbu do kraja, Andrew vjerojatno ne bi morao priznati nikakvu odgovornost ili nepravdu, ali bi se mogao suočiti s pozamašnim financijskim troškovima. Ako slučaj završi na sudu pred porotom, to bi moglo dovesti do novih ružnih i štetnih detalja o princu koji će dodatno narušiti ugledu monarhije.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Ivana Banfić objavila fotku koja odaje kakav život danas vodi, potpuno je drugačiji od onog što je nekad radila! +26

Franka Batelić objavila fotku u prirodnom izdanju, a pokazala je i mjesto na kojem najradije sama uživa ovih dana +27