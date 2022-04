Od daleke 1890., preko 20-ih, 30-ih pa sve do 80-ih te svih plesova koji su obilježili spomenuta desetljeća - bio je to sinoć pravi plesni vremeplov koji je završio u budućnosti. No, nažalost, budućnost u Plesu sa zvijezdama više nemaju Asim Ugljen i Nika Jelić koji su napustili show. Od plesnih transformacija, velikih povrataka, pa čak i novih riječi u hrvatskom jeziku, vodi vas Lana Samaržija.

Mentori su se vratili svojim zvijezdama, a zvijezde su nas povele u pravi plesni vremeplov.

Nakon izbivanja iz prošle emisije Pedro se vratio u punom sjaju, otputovao u 19. stoljeće i plesao na pravom dvorskom balu.

Možda Domenica planira koncert u dalekoj 2030., ali sinoć je otputovala u dvadeste godine prošlog stoljeća i oborila Cibocija s nogu.

''Ovo je za mene tvoja najbolja predstava do sad'', rekao joj je.

A čini se da u hrvatskom rječniku postoji i jedna nova riječ, pogledajte u videu.

U genijalne 30-e odveli su nas Marko i Gabriela. Do 40-ih odvela nas je još jedna povratnica u showu, Bojana Gregorić Vejzović. Ciboci je dao prvu devetku.

Asim je uplovio u 50-e i utjelovio vremena obilježena legendarnim Elvisom Preslyem. I to je za Asima, kako je i očekivao, bio kraj.

''Prvi si dobio jedinicu'', primijetio je Mešin.

A ni u eliminaciji gledatelji nisu dovoljno zvrckali i tapkali za Asima i Niku pa su napustili show. Albina i Mario ovog su puta spašeni. Ona je Mariju iz prošle emisije donijela dva boda, a on je nju naučio cha cha cha, kojim su nas odveli u 80-e. 60-e su dobro sjele Jeleni i Marku. Možda je prošli live preskočio, ali je ove nedjelje samouvjereno uskočio u devedesete.

Svijetlu budućnost donijeli su Sandi i Helena.

Još jedna emisija je iza nas, a upravo na Sandijevu omiljenom Tik Toku i ostalim društvenim paltformama pratite zvijezde i mentore u pripremi nove emisije gdje će ponovno odmjeriti plesne snage!

I to s dodatnim koracima koje im je zadao posljednji pobjednik Slavko Sobin!

