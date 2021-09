Šibenski pjevač Marko Škugor odlučio je prvi put objaviti pjesmu, čiji je autor glazbe i teksta. "Čuvan misto" - pjesma je na koju je, kaže, iznimno ponosan i najava njegovih autorskih skladbi. Zašto je dosad čekao sa svojim autorskim djelima, što ga očekuje u Sloveniji krajem godine te što si želi za 32. rođendan, otkrio je za In magazin.

Životna balada "Čuvam ti misto" prva je pjesma za koju mladi šibenski slavuj Marko Škugor potpisuje glazbu i tekst. Inspiracija u njegovim pjesmama uvijek je ljubav jer, kaže, bez ljubavi nema ni života. Videospot za pjesmu bit će nešto drugačiji nego smo navikli vidjeti u njegovim pjesmama.



"Priča ide zapravo da stariji par, odnosno supruga ima Alzheimerovu bolest i ona se više ne sjeća svoga muža i nekako se kroz pjesmu pokušavaju prisjetiti svoje ljubavi. Na kraju oni i uspiju ali na kraju ipak njega nema, ali ostaje ta ljubav i on čuva mjesto i kad njega ne bude, uvijek mjesto za nju", priča Marko.



Ljubavna balada koja će se zasigurno uvući u srca mnogih, ali i postati sastavni dio na vjenčanjima, zbog kojih je Marko prozvan kraljem prvih plesova. Dijeliti najvažnije trenutke s mladencima za njega je neprocjenjivo.



"To je stvarno jedan predivan osjećaj, većina njih se rasplače. Čak je veći osjećaj kad vidiš mladog da plače jer većinom su mladenke te tako da baš mi je drago i čast mi je kad me pozovu i osjećam svaku suzu radosnicu'', priča Marko.



A u pitanju je Marko i kada su u pripremi nove pjesme, odlučio je sve više prepustiti se autorskom izričaju jer ističe - na takav način može dati sebe u potpunosti. A iako će se prvi put publici predstaviti s pjesmom "Čuvam ti misto", mjesta za strah nema.



"Uzbuđenje mi je što izlazi prva pjesma gdje sam autor svega ali nije me nekako strah vjerujem u ovu ali i u ostale pjesme. Ne bi ja bez obzira tko je autor snimao pjesme da ne vjerujem da je pjesma dobra i da ima smisla, priču i poruku", kaže.



Upravo poticaj za pisanje pjesama dogodio se u najgorim trenucima pandemije, kada nije bilo koncerata, već samo papir i olovka. Kaže, napisao je dosad više od 20 pjesama i jedva ih čeka prikazati publici. Sljedeći mjesec Marko slavi i rođendan, ali nam priznaje...



"To mi je 32. već. Tako da ne volim ih baš, nekako me podsjećaju da to vrijeme baš ide. Ja bi volio pobjeć za rođendan da me nitko ne vidi, ali me onda drugi nagovore, prijatelji i obitelj i onda ne možeš pobjeć od toga.", kaže.



Iako nije pobornik slavljenja vlastitih rođendana, želja ipak ima.



"Samo zdravlje, zdravlje za obitelj za sve. I evo recimo da bude specijalna želja da ova pjesma koju ćemo vjerojatno izbaciti baš za rođendan, da se svidi ljudima i da osjete ono nešto što sam ja osjetija kad sam je radija", kaže.



Marko je ovog ljeta, kaže, dobro radio, unatoč velikom otkazivanju koncerata, uspio se družiti s publikom i u Sloveniji. Najave za zimu zasad su dobre.



"Ja mislim da će biti ok, da će ići na bolje. Najavljena je jedna velika turneja legende Dražena Zečića i mene u Sloveniji. Stvarno jedva čekam tu turneju. Osim toga imat ćemo novu pjesmu uskoro, snimamo i dalje pjesme i spotove za iduću godinu tako da sve bude spremno dok imamo još vremena", kaže.

