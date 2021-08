Dino Dvornik danas bi slavio 57. rođendan, a objavljena je njegova pjesma ''Na Karibe'', koju je davno snimio, ali je tek sada dovršena i spremna je zaploviti radijskim eterom. S Dinom je u ovoj pjesmi zapjevala Alka Vuica i prisjetila se nezaboravnih anegdota iz prijateljstva i rada s neprežaljenim kraljem funka.

Osebujni kralj funka Dino Dvornik iza sebe je ostavio brojne hitove, ali i nedovršene i nikad objavljene pjesme. Jedna od njih je i ''Na Karibe'' koja je svjetlo dana ugledala baš danas, kada bi Dino slavio 57. rođendan.

''Skansi je surađivao s Dinom na zadnjem albumu ''Hipnotiziran'' i radili su dosta stvari, tako je imao tu pjesmu ''Na Karibe'', gdje je Dino nešto malo odfreestajlao, to se tak veli, na tu muziku, nisu još imali tekst ni ništa'', prisjetila se Alka koja je tu uskočila i rodila se ideja da ''Na Karibe'' postane duet.

Napisala je tekst i mislima nas odvela na egzotično otočje.



''Imam frenda koji ima kuću na Jamajci i zadnjih par godina često odlazim na Jamajku preko zime i strašno mi se sviđa Jamajka. Obično uvijek lovim da dođem na Marleyev rođendan jer je to velika fešta'', priča Alka.



Nije ovo jedina Dinina i Alkina suradnja. Bili su prijatelji, ali su i zajedno stvarali glazbu. Upravo joj je Dino pomogao napraviti tempo za ''Laži me'', koja je u originalu bila spora šansona, a onda ju je Dino pretvorio u megahit.



''Pjesma je sve brža i brža. Kako smo pili vino, bila je sve brža. Na kraju kaže meni Dino ''Daj još vina, imam ga sad, to je taj tempo!'' Ja mu kažem ''Dino, nemam više bijelog!'' Kaže on ''Nisam te pita koje je boje, daj mi vina!'' Imam samo crno! Može! , kaže on.Takav je bio Dino'', prisjetila se Alka.



Provela je s Dinom brojne nezaboravne trenutke prijateljstva. Od njega je često učila i o životu.



''Jednom je rekao da se ničeg ne boji kad smo letili avionom i kad me zapravo oslobodio straha od letenja, kad je rekao ''Pa nije avion napravljen da pada, nego da leti!'' On je imao takvu nekakvu svoju logiku. Ja sam ga pitala ''Pa ti se ničeg ne bojiš?'' Kaže on ''Ne!'' Ja sam rekla ''Da, osim Danijele!'', smije se Alka.



I Alka je nedavno proslavila svoj rođendan. Okrugli šezdeseti. Kaže, starenje joj nije baš najdraže što dolazi s rođendanima.



''Ja sam bila navikla da dobro ispadam na fotkama, da ne trebam sad nešto specijalno raditi da se sredim, a sad sve vidim, bore, vrat, stalno se istežem, mislim, jako me to muči, takva sam osoba, ali uvijek sam se voljela uređivati. Gledala sam neki dan film o Grace Jones, Bože mili, ona ima 70 i nešto, ali ona bez kompleksa, evo vidiš to ti je Jamajka, ona i dan danas nastupa u korzetu i baš je briga što joj tu malo visi kože, ima 70 godina i tak se isfurava. Korzet, štikle i baš je briga', priča Alka.



Alka priprema i predstavu AlCabare koja bi mogla zaživjeti već ove zime.



''Jednostavno, napraviti nešto lijepo za svoju publiku koja voli i moju poeziju, i moje pjesme, sve bi to koncipirala u jedno i moje priče o muškarcima, koje uvijek moramo tračati mi žene jer ih nikako ne možemo shvatiti'', objasnila je Alka.



A postoji li kakav poseban frajer u njezinom životu?

''Pa ajde nek to ostane još malo moja tajna'', zaključila je Alka.

