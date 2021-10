Tajna zanosne figure Nives Celzijus krije se u dobro zategnutom korzetu skrivenom ispod njezinih haljina. Maja Šuput je brigu o svojem izgledu prepustila timu stručnjaka koji se dogovara mimo njezina znanja, a Danijela Martinović kaže da se za njezin izgled na pozornici brine 20 ljudi. Poznate su Hrvatice male tajne svojeg besprijekornog izgleda pred kamerama i fotoobjektivima otkrile našem Davoru Gariću.

Nije tajna da zvijezde prije pojavljivanja pred TV kamerama provode sate i sate uljepšavajući se. Kako bi uvijek izgledala ''tip top'', Maju u stopu prati njezin beauty tim. Vizažisti, frizeri i stilisti beauty su trikovima naoružani do zuba.



''Pored sve te horde ljudi koji hodaju za mnom...ja samo dođem. Imam iste ljude s kojima radim cijeli život i to je sjajno što si ja ne moram uopće davati truda da se pitam ''A kako ću ja izgledat?''. Ja stvarno nikad ne znam kako ću ja izgledati, ja to njih jednostavno ne pitam. Mi ti imamo nekakvu grupu u kojoj se dopisujemo, pa frizer da svoj prijedlog, make up artist svoj, stilist svoj....ja kažem ''Hoću li ja nešto reć?'', oni svi napišu ''Ne!''. Oni sve to donesu na set, oni se međusobno čuju, uopće me ne zamaraju. Tako da ti se ja uvijek iznenadim. Isto recim kao sad. Ti misliš da sam ja prije 15 minuta znala da ću ja ovako izgledat? Ne'', priča Maja.



Svoj trik za uvijek besprijekoran izgled na sceni otkrila je Nives Celzijus. Evo koja je bolna tajna njezinih oblina u obliku pješčanog sata.



''Pa da, ima taj jedan Markov poseban korzet, koji nije bio samo u jednoj emisiji, nažalost. S jedne strane nažalost jer doslovce ne mogu disati u njemu i znala bih poslije kad skinem korzet imati tragove. Pita me kćer ''Mama, jel tebe netko tuče'', a opet tu je tajna mog uskog struka i ljepote, tako da me zaista usuče u taj korzet i onda dobijem te savršene proporcije'', otkriva Nives.



I domaće se glumice za pojavljivanje u javnosti predaju u ruke stručnjaka za ljepotu. Istražili smo koliko traje njihova transformacija.



''Sve više i više i sve duže i duže. Zato rijetko izlazim u javnost. Zahvalna sam mužu što me voli ovakva kakva jesam...ne ovakva, jer ja zapravo ovako ne izgledam, poslat ću ti svoju fotografiju ovako incognito, molim te nemoj je podijeliti, zahvalna sam Enesu što me voli onakva kakva jesam ujutro'', kaže Bojana Gregorić Vejzović.



Tajna uvijek savršene i svaki dan drugačije scenske frizure i domaćih poznatih dama leži, naravno, u perikama.



''Perike su nam izvrsne za instant rješenje da dobijemo ono što želimo a da pri tom ne uništavamo vlastitu kosu. I jako puno zvijezda uopće ni ne skriva da ih nosi jer često možemo vidjeti da su jedan dan s kratkom bob frizurom, a drugi dan imaju dugu raskošnu kosu do struka'', govori frizerka

''Recimo J. LO, Kim Kardashian, oni su svi pod perikama'', otkriva frizer Antonio Franić.

Kada su šminka, frizure i stajling savršeni, ipak glavnu ulogu odigra još jedna scenska tajna, bez koje nema ni dobrog selfieja.



''Prvo kut. Uvijek malo odozgora, ovako neki iščašeni kadar. Pa mi smo savršen selfie iz prve napravili! Još jedan važan podatak - no filter! Nema veze što smo napudrani, rasvjeta i sve, ali no filter!

Ja mislim da je to - da ljudima objasnimo zašto imamo ovako savršeni selfie - zbog ove rasvjete savršene. Evo ja ću snimiti da vi vidite - ovako vam to izgleda s ove strane. Imate savršeno svjetlo i savršeni make up'', objasnila je Sonja Kovač.

I ne zaboravite da slavne Hrvatice u posebnim trenucima zablistaju jer je na njihovu izgledu radila cijela vojska profesionalaca.



''Njih je 20. Nemojte žene sad stati ispred ogledala i misliti da ste ružne! Ne, ne, ne! 20 ljudi se brinulo da ja izgledam ovako danas...'', otkrila je Danijela Martinović.



Ipak, na kraju dana, i bogati i slavni su ipak samo ljudi od krvi i mesa pa se najbolje osjećaju u kućnom izdanju.



''Možda se čovjek osjeća sigurnije malo, ali u principu lakne mi kad skinem sve to s glave i obučem rukavice za suđe i kad krenem, djeco zašto niste spremili svoje stvari, idemo, tanjur u sudoper. Naučila sam te da se tanjur mora staviti u sudoper. Tako da sam ja doma uglavnom sluškinja ali to radim s užitkom'', šali se Bojana.

A mi ćemo s užitkom iščekivati nova scenska izdanja slavnih Hrvatica.

