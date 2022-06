Proteklog vikenda je u prepunoj zagrebačkoj Tvornici kulture koncert održala jedna od trenutačno najpopularnijih srbijanskih pjevačkih zvijezda - Ana Đurić Konstrakta. U glavni grad Hrvatske stigla je sa svojim bendom Zemlja gruva, a najsnažniju reakciju publike, očekivano, je izazvala pjesma In Corpore Sano, s kojom je na Eurosongu osvojila peto mjesto. Ova majka dvoje djece otkriva kako se oni nose s njezinom golemom popularnošću, tko joj je uzor na našoj sceni i gdje je možemo očekivati na ljeto.

Koja je tajna zdrave kose Ane Đurić?

''Pa nema tajne. To je šampon, voda i to neki jednostavni šampon, može i kopriva. To vele ono iz starih vremena, kopriva za rast kose'', otkrila je Konstrakta za In magazin.

Nova regionalna pop ikona i njezin bend Zemlja Gruva nastupili su proteklog vikenda prvi put u zagrebačkoj Tvornici kulture. Malo je reći da su oduševili obožavatelje, a ni zagrebačka publika nije podbacila.



''To krene, pa dok malo shvatimo gde smo, pa dok se prihvatimo, pa na kraju je bilo genijalno, mislim da ćemo ovo pamtiti. Ja sam imala malo, naravno, tremu kad sam vidjela pogotovo da je sala puna. Ali lijepo, lijep tok koncerta i na kraju, čini mi se, mogli smo još'', kaže.

Pozornost javnosti privukla je upečatljivim nastupom na Beoviziji, a nakon onog na Eurosongu, gdje je osvojila 5. mjesto, za Konstraktu su svi čuli.



''Meni još nije baš najjasnije, i dalje hvatam sebe da lagano krenem u javni prijevoz ili tržni centar pa tek onda shvatim da se to možda ne može tako lagano izvesti. Ali to je lijepo''. kaže Konstrakta.

Inače arhitektica po struci, Ana je također i ponosna majka dvoje djece, Lene i Nikole. S novostečenom slavom u obitelji, oni se nose na svoj način.



''Možda čak negdje bolje i od nas roditelja u kući. Dešavaju se situacije gde mi od njih učimo kako se trebamo postaviti prema nekim sitaucijama. Ono što njih negdje možda tišti je što je sada dosta drugara oko njih, možda malo više nego ranije, pa njima nije jasno da li je to, zbog čega je to'', kaže Ana.

U mnogobrojnoj publici na koncertu našla su se i poznata lica domaće glazbene scene.



''Pa ja sam oduševljena. Izvrstan je show. Konstrakta je sjajna, sjajno ponašanje, sjajna komunikacija, živo, groovovi. Jako sve pozitivno, fenomenalno. Iako su njeni tekstovi neki vrlo angažirani. Sjajan koncert'', zaključila je Josipa Lisac.

''Upoznale smo se konačno, iako kroz godine, ono još kroz rad Zemlje Gruva, Josipa je to podržavala što nama jako znači prosto. Josipa je nekoga koga poštujemo i ona je zaista stub muzičke scene na našim prostorima'', zaključila je Ana.

Pred Konstraktom je, kao i kod većine glezbenika, radno ljeto.



''Svaki vikend u kombiju i idemo. Idemo tamo idemo vamo, prelazi se dosta kilometara i svira se. Ovo je ljeto zaista što se toga tiče dosta ispunjeno'', govori Ana.

Jer i dalje stotine ljudi žele priliku doživjeti barem dio ove glazbene senzacije.

