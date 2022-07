Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pred kamerama In magazina otkrila je što se u njezinu domu događalo kad bi joj završile obveze na Pantovčaku. Javnost nije znala, a ona se, kaže, trudila da bude što bolja majka i supruga. O braku, djeci, kuhanju, ali i modi, razgovarala je s Julijom Bačić Barać.

Dobro raspoložena, s osmijehom na licu, bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović pojavila se na LEADER SHE konferenciji u Zagrebu koja je okupila žene liderice iz različitih područja.

Kako je otkad više nije predsjednica, koliko je njen život sad mirniji?

''Pa puno je mirniji, puno sam opuštenija, relaksiranija, optimističnija koliko je mirniji ne znam, jer puno radim uzela sam puno obveza. Od međunarodne sigurnosti preko prava žena, obrazovanja, cijepljenja'', govori Kolinda.

Ima li ipak sad malo više vremena za obitelj, za djecu, supruga, prijatelje?

''Imam, mada moram reći da su to nekako bile predrasude prije da nema, ja sam uvijek nalazila vremena za obitelj, nikad nisam propustila nikakve bitne događaje niti školske predstave'', kaže.

Je li imala vremena za kuhanje, što je javnost još krivo mislila, a događalo se u njezina četiri zida?

''Ja inače jako volim kuhati, meni je kuhanje čak i hobi i kažu da sam dobra kuharica. Kad nisam onda bih uzela negdje nešto naravno i Jakov je to isto radio, inače Jakov je isto tako dobar kuhar što ljudi vjerojatno ne znaju. Moj svekar koji je Šibenčanin, on kaže da je moja dalmatinska pašticada daleko najbolja koju je ikada jeo, samo to traje 3-4 dana ali isplati se. Često sam ju kuhala i kao veleposlanica svojim gostima'', priča Kolinda.

I kao predsjednicu često bi je pri povratka s posla doma dočekali kućanski poslovi. Tu je ukućani nisu baš uvijek štedjeli.

''Onda smo znali nekad pričati veli joj kad ti uđeš u kuću, a mi pobacali sve tenisice, klizaljke. Tako je nekad i bilo da bi došla i onda prva stvar koju krenem je skupljati stvari i uđem u kuhinju i nered i onda ne mogu to gledati, moram počistiti kuhinju nekad je to znalo biti to dugo u noć'', priča.

A iako je mnogo više doma bio suprug Jakov, to je, kaže, bio njegov izbor.

''Znate ono Jakove izdrži i tako dalje, nije njemu bilo tako loše. On je zapravo do određene mjere i uživao u svemu tome i on je uvijek zapravo na početku braka meni rekao joj ja bih tako volio biti s djecom'', priča Kolinda.

I tu nije kraj predrasudama koje su je pratile. Jedna od njih ticala se njezinih modnih odabira.

''Druga predrasuda je bila kad ljudi misle da vi razmišljate što ćete obući, kako ćete obući. Ali gledajte meni je ujutro bilo ja sam se dizala ranom zorom, ne možete probuditi ukućane znači izvučete iz ormara ono što uspijete izvući, počešljate se koliko se uspijete počešljati u raspoloženju ste kakvom jeste i onda na kraju sve ono što ste napravili što ste se tudili, cijelu noć se pripremali za neki govor od svega toga ispadne haljina i frizura'', priča Kolinda.

Kolindine haljine, frizure, ali i cipele, često su bile tema u medijima.

''Cipele volim da su udobne u svakom slučaju. U zadnje vrijeme ste me vidjeli da uglavnom nosim balerinke jer imam problema s koljenima ovo je malo iznimka danas, ali cipele su prije svega udobne i moram reći kako sam našla ovaj model cipele, kupujem online. I čekam onda rasprodaju da dođu na nekih 30-40 dolara i onda naručim deset pari odjednom tako da ih imam jer se izraubaju i tako kupujem većinu odjeće, rijetko ja odem u šoping i mene zapravo umara to isprobavanje odjeće'', govori Kolinda.

Što su odjenule domaće, a što svjetske političarke, kaže, nikako nije usporedivo.

''Kad vam žene nose, da ne reklamiram sad svjetska dizajnerska imena i onda kad njih uspoređujut, to je toliko ne nepravedno nego podcjenjivački i uspoređujete kako je obučen netko tko ima malu plaću s kojom spaja kraj s krajem s nekim tko ima veću plaću pa si može prištiti i češće mijenjati odijela i odijela koja su bolje krojena'', smatra Kolinda.

Na svojoj koži osjetila je mnogo puta neravnopravnost žena i muškaraca, a jednu situaciju s otvaranjem bankovnog računa, dok je živjela i radila u Belgiji, nikad neće zaboraviti.

''Pitaju me da li ću samo punomoć ja velim ne, ne zajednički bankovni račun i dolazi slijedeći izlist kući i piše Jakov Kitarović glava obitelji ja na to naravno poludim dođem u banku i kažem čekajte kako možete staviti da je on glava obitelji, moja plaća, uostalom zašto bi trebala uopće postojati glava obitelji. Doista sam to doživjela ponižavajuće, ne zbog Jakova nego zbog činjenice da vas netko gura u kategoriju da se na takav način automatski određuje tko bi tu trebao biti glava obitelji i da je to automatski muškarac'', priča Kolinda.

Suprug Jakov, u svemu što radi, najveća joj je podrška, a njihova tajna skladnog braka je:

''Poštovanje, uvažavanje, tolerancija, potpora neoptuživanje za neke međusobne okonosti, bez optuživanja'', kaže.

''Pusti čovjeka da živi svojim životom, ono kako se kaže ne pitam, ne pitaj, dakle treba postojati ta razina slobode za svakoga od nas da se ne osjećamo skučeno, zatvoreno'', smatra Kolinda.

Pet godina je vodila državu, a sada, čini se, vodi mirniji, ali i sretniji život.

