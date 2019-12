Ostalo je još samo nekoliko dana do Božića. Polnoćka, kićenje božićnog drvca, post na Badnjak - to su samo neki od običaja kojima se vesele i naše zvijezde.

Okićeno božićno drvce jedno je od prvih asocijacija na ovo blagdansko vrijeme, a je li u domovima poznatih Hrvata ono već okićeno ili čeka Badnjak?

''Kod mene se bor kiti na Badnjak, tad se ide po bor, a ne ono šest mjeseci prije'', kaže Frano Ridjan, a isto je i kod Anice Kovač.

''Mi imamo običaj na Badnjak kititi bor, tako je moj pokojni dida radio i tako mi je tata radio, jednostavno vodiš to neku tradiciju'', priča.

I kod Jasmina Stavrosa je slično.

''Obično žena i ja odemo na polnoćku u Brezovicu kod sestara karmelićanki, tamo odemo na polnoćku onda poslije kitimo jelku, bor'', priča.

I obitelj Ane Begić njeguje tradiciju.

''Mi na Badnjak uvijek kitimo, nema prije kod nas, ja uvijek kitim bor na Badnjak, tako sam odgojena i to je tako ostalo. I skidam ga na Sveta tri kralja, tako se to kod mene radi i tako ja to isto poštujem'', objašnjava.

Kadgod ga kitili, drvce mora biti spremno na božićnu noć jer upravo ispod njega Djed Božićnjak ostavlja poklone, a neki znakovima pažnje najdraže vesele za vrijeme cijelog adventa.

''Zadnjih par godina ne kupujemo mi odrasli jedni drugima darove nego samo djeci'', kaže Ana Maras.

Tradicije posta na Badnjak svi se drže, a do polnoćke moraju biti spremni i kolači za sutradan.

''Kuham i kuham danima, danima prije Badnjaka'', kaže Lana Klingor.

Kod Frane se na Badnjak priprema bakalar.

''Ja ga jako volim, moj tata je majstor kužine u obitelji jer je to radio cijeli život, a onda je naučio nas mlađe generacije'', otkriva.

Katarina Baban u svojoj je obitelji zadužena za kolače.

''Jedemo sve i svašta, kod nas se stvarno puno jede. Uvijek kolače pravim ja zadnjih par godina, uvijek skupa kitimo bor. Navečer sa svojim najboljim prijateljicama izađem van, odemo u grad na polnoćku'', njezin je ritual.

I baš nakon polnoćke počinje čarolija Božića.

