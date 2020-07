Najnoviji Instagram izazov ujedinio je žene diljem svijeta pa tako i brojne Hrvatice. Severina, Sandra Perković, Žanamari i brojne druge poznate dame odlučile su dati podršku jedna drugoj i pokazati da žena ženi nije vuk. Slavne smo Hrvatice upitali s kakvim se predrasudama susreću u Hrvatskoj, jesu li ravnopravne s muškarcima te koja ih očekivanja okoline najviše izbacuju iz takta. Slavne dame svoje su priče i motivacijske poruke drugim ženama otkrile našem Davoru Gariću.

Žene. Ne možemo s njima, a još je teže bez njih. Zbog žena su se vodili ratovi, a dobro se zna, žena drži tri kuta kuće koju god mudroliju vezanu za ljepši spol podržavate, imajte na umu da smo još daleko od ravnopravnosti. Što o tome misle, pitali smo poznate Hrvatice.

"Bilo u cijelom svijetu, ili u našoj maloj Hrvatskoj, imam feeling kao da se žene uvijek moraju ispričavati zbog toga što su žene, da se moraju ustručavati te neke svoje ženstvenosti ili čak ženskih funkcija kao što su biti trudan, roditi dijete, u poslovnom svijetu to se uvijek nekako gledalo kao minus", zaključila je Žanamari.

Upravo iz tog razloga, u ovo neizvjesno vrijeme u kojem živimo, žene su odlučile dati podršku jedna drugoj. Instagram su proteklih dana preplavile crno bijele fotografije. U pitanju je izazov koji osnažuje žene da se međusobno cijene i podržavaju.

"Zapravo sam bila oduševljena kad sam vidjela koliko žena se odazvalo na taj izazov. Instagramom su zadnjih par dana dominirale te crno bijele fotke", izjavila je glumica Katarina Baban.

Severina, Izabel Kovačić, Bojana Gregorić Vejzović, Franka Batelić, ali i žene diljem svijeta su se uključile jer su odlučile - žena ženi nije vuk!

"Definitivno se slažem da kad žena ženi nešto zakuha, to može biti vrlo ljuto i nezgodno. Međutim dobra je stvar u svemu tome što uvijek postoje i one druge žene, na drugoj strani, koje podupiru jedna drugu, koje nisu zavidne, koje nisu ljubomorne i koje uživaju u uspjehu drugih žena", izjavila je voditeljica Paola Valić Bekić.

A sve možemo podnijeti, ali tuđi uspjeh teško, pogotovo ako je u pitanju uspješna žena. Bez obzira na to u kojem dijelu svijeta se nalazile, žene se i dalje susreću s etiketiranjem, gledanjem kroz prizmu ljepote ili pak žive pod pritiskom pitanja - kad ćeš se udati, kad ćeš roditi, kad ćeš ovo, kad ćeš ono.

"I dalje zaista imamo problema s predrasudama, svašta nam se prigovara, ovisno o tome u kojoj smo životnoj fazi, tipa - ako si majka, smiješ ovo; ako imaš toliko godina, smiješ ili ne smiješ ovo. Tako da mislim da u tom jako čudnom sistemu života je najbitnije da mi žene jedna drugu podržavamo", smatra Žanamari.

"Trebale bismo se jedna drugoj više diviti. Što mislim da nije nešto što nam generalno nedostaje, često se divimo, ali to nekako ostane u nama. Trebale bismo to izreći", dodala je Katarina.

Naše su sugovornice redom snažne, emancipirane i uspješne žene koje znaju što žele, no imale su malenu pomoć. Opet žena. Žena kojima se dive.

"Za mene su uzori sve one obične žene koje možda i ne vidimo svaki dan, sve one hrabre majke koje se bore sa možda raznim bolestima svoje djece, sve one majke koje se bore za skrbništvo nad svojom djecom. Sve one žene koje su hrabre, sve one žene koje su snažne", priznala je Paola.

Inspirativne, hrabre i moćne, no katkad ranjive, neodlučne, preplašene. Sve je to život, ali najbolji recept za miran san ima Gabi Novak - pamti samo sretne dane.

"Volim se okružit snažnim, genijalnim ženama. To mi je uvijek bila nekako misao vodilja da bih voljela oko sebe imati žene koje su snažne, koje su emancipirane", zaključila je Katarina.

I koje se ne plaše izazova i znaju se izboriti za sebe. A vi gledajte kako se žene sve više podupiru, ohrabruju i osnažuju jer bez obzira na to koliko bili jaki, malo pomoći, pa barem kroz jedan virtualni lajk, svima dobro dođe.

"Cure, podupirite druge žene i definitivno će vam se to u životu i vratiti. Pusa svim prekrasnim ženama", poručila je Paola,

