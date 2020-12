U ovom neobičnom vremenu pandemije, kada smo haljine za izlaske, proslave i druženja zamijenili kućnim izdanjima, glumica i dizajnerica Katarina Baban pobrinula se da čak i ostanak kod kuće bude glamurozan. S Katarinom smo, osim o novoj kolekciji, razgovarali i o kazalištu pod mjerama, a otkrila nam je i zašto je njezina ljubavna priča kao iz filma.

''Kada prilike nema - stvori ju'' tvrdi Katarina Baban, koja posljednjih godina osim ulogama pažnju plijeni i romantičnim ženstvenim haljinama i dodacima svojeg modnog brenda. Njezina nova mini kolekcija, u neobičnom vremenu pandemije, zato kreće u nešto drugačijem smjeru i ovaj put predstavlja ženstvenost u kućnom izdanju.



"Ja osobno te ogrtače obožavam i zato mi je i palo to na pamet, imam ih doma jedno 5, 6 komada i volim ih mijenjati po prilici. Crni, crveni, bijeli, rozi, ljubičasti, super se osjećam u njima i volim kad sam već doma da si ne izgeldam bezveze, nego da se lijepo osjećam", otkrila nam je glumica i dizajnerica.



Njima je dodala maske za spavanje te danas obavezni dodatak – masku za lice. Iako joj i samoj kaže, ponekad dođe da ostane cijeli dan u kreteu obuzeta straomh i neizvjesnosću, kreativnost joj to ne dopušta.



"Svi smo u nekakvom, ja bih rekla, međuprostoru, ne znaš da radiš dalje, da ne radiš. Ne dopustim da me crne misli obuzmu, ali stvarno se skoncentriram baš u tim trenucima, da budem kreativna, da se okrenem nečemu pozitivnom, da stvorim jer na kraju dana i mene to veseli", priznaje Katarina.



No kada se radi o njezinoj drugoj ljubavi – glumi, nešto je drugačija situacija. Smanjen broj publike i glumci itekako osjete, a jedino što im daje tračak nade jest to što unatoč mjerama, ljudi nisu zaboravili kazalište.



"Ima zabrinutosti, pogotovo nama koji smo samostalni umjetnici, nama su izvedbama oduzeta sva primanja. Svima nam je u interesu da se kazalište ne ugasi i da se igra pa makar za trećinu publike, za pola i nadamo se jednog dana ponovno za puno kazalište. Jako je lijepo da ljudi i dalje dolaze, da su gladni kazališta i velikom im hvala na tome, jer da nema njih ne bi bilo ni nas", poručila je.



Trenutačno igra u dvije predstave - ''Ništa ljubav samo seks'' i ''Potpuni stranci''. Priprema i svoju prvu monodramu, a monodrama je za svakog glumca najveći izazov.



"Radi se o svim ženama, djevojkama koje se nalaze na pragu tridesetih, još uvijek se nisu udale, nemaju djecu, sanjaju u nekakvoj velikoj karijeri, trude se. Rade po cijele dane i žude za boljim sutra. A istovremeno se bore sa društvom i normama koje ti nameće", otkrila je Katarina.



Iako se u mnogočemu može poistovjetiti s glavnom junakinjom priče, Katarina je danas sretna i ispunjena. Radi ono što voli – glumi i dizajnira. U sretnoj je dugogodišnjoj vezi s kineziologom Igorom Subotićem, kojeg poznaje još od djetinjstva.



"U istu osnovnu školu smo išli, u istu srednju školu, zapravo smo tek u četvrtom razredu prohodali, bio mi je pratnja na maturalnoj. Jako dugo traje ta priča, znamo se doslovno sto godina, imali smo uspona i padova", izjavila je Katarina.

Život ih je spajao i razdvajao i baš zato bi to mogla biti priča za romantični film. A kako svaka filmska priča najčešće završava onim živjeli su sretno do kraja života, Katarina otkriva što to ''sretno do kraja života'' za nju znači.



"Kad nađeš osobu s kojom ti je ugodno, partnera koji ti je ujedno i najbolji prijatelj, kojem možeš sve reći, koji ti je velika podrška, kad nađeš osobu kojoj se veseliš kad se vraćaš doma", otkrila je Katarina.



I samo neka tako i ostane, kaže. A 2021 vrati sve ono lijepo u čemu smo voljeli uživati.



"Ja si nekako zamišljam da će se to do proljeća rješiti, ja sam nekako klasa optimista, da će se stabilizirat. Nadam se da ćemo se do ljeta samo prisjećati ovoga i da se neće ponoviti", nada se Katarina.



Do tad vjeruje da treba cijeniti male stvari i pronaći mir u zajedništvu i bližnjima.

