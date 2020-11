Njihove priče i proizvode mogli ste upoznati u prethodnim emisijama projekta "Startaj Hrvatska". A sada je došlo vrijeme da se poduzetnici suoče s novim izazovima. Kako su se snašli u proizvodnji velikih količina, a kako im je bilo u prodaji, doznat ćemo u ovotjednoj emisiji jedinstvenog projekta Spara Hrvatska i Nove TV - "Startaj Hrvatska".

Mješavinu začina Jagetty, slatki namaz Batelu, trajni kolač Sparu i Zorinu mast, kao i njihove tvorce već smo imali priliku upoznati. Uz četvero drugih kandidata oni su se usudili otisnuti u nepoznato.



"Baba i dandanas, svjesna je ona toga svega, ali i dalje ona mene odgaja kao što me odgajala. Nemoj ovo, nemoj ovako, nemoj onako. Svjesna je situacije, ali ne drži fokus na tome, već je i dalje njezin fokus na mom odgajanju", otkrio nam je Goran Čipčić.



"U trenutku kada sam gledala svoju emisiju ja sam bila toliko euforična da mnogo scena i mnogo dijelova nisam uopće doživjela. Nisam ih primijetila, pa sam gledala u narednim danima emisiju uvijek ispočetka i uvijek sam se čudila nekim novim scecnama. Mi smo toliko bili sretni uzbuđeni", priznala nam je Diana Prpić.



Nakon što je njihov san postao java i ušli su u utrku sa ugovor za Sparom Hrvatska, uslijedili su novi zadaci. Prvo su se morali snaći u prodaji velikih količina.



"Ovaj projekt naučio me, odnosno pokazao mi je koje su granice moje izdržljivosti, koliko dana i noći mogu biti da ne vidim krevet, da ne spavam, a da budem produktivna. Naučila sam se boriti, naučila sam cijeniti svaku povratnu reakciju, jednostavno sam izašla iz ovog projekta kao druga osoba, kao potpuno druga osoba, ali u pozitivnom smislu", zaključila je Diana.



"Da, prilično gužvovito, naporno, zahtjevno, ali sve se može kad se hoće", složila se s njom Jasna Karavanić.



Zatim su svoje proizvode imali priliku sami predstaviti kupcima.

"Reakcije su bile dobre, odlične, dosta sam prodala. Jedino moram primijetiti da sad zbog ove novonastale situacije s COVID-om dosta ljudi baš nije bilo voljno probati. Rekli su da će kupiti, ali nisu htjeli probati", ispričala nam je Jasna.



"Ja sam mislila da će, s obzirom na to da je korona, ljudi biti manje zainteresirani da kušaju, da ću ih morati više animirati, što meni, naravno, nije problem jer sam se već navikla biti na sajmovima. No ljudi su htjeli kušati, prodaja je bila neočekivano dobra. Sve u svemu, kad podvučemo crtu i od emisije i od degustacije, možemo biti zadovoljni", pohvalila nam se Ivana Perić.



Kupci su imali samo riječi hvale i podrške za poduzetnike.



"Najviše ih je zanimalo kako to da smo se mi pronašle u tome, točnije kako sam ja tako mlada ušla u to. Onda ih je zanimalo kako mi to sve radimo, zar stvarno kolač nema konzervansa, a toliko dugo traje. Onda smo malo porazgovarali o tome što i kako mi radimo", izjavila je Ivana.



"Je, bilo je to jedno dosta lijepo, lijepo iskustvo, susret s ljudima, još tu na primjer u Splitu, gdje ljudi već znaju za nas. Onda nije ni bio problem problem pristupiti ljudima i objasniti o čemu se radi. Imao sam jednu situaciju gdje je čovjek od mene tražio potpis na kremu, sad mi je žao što se nisam slikao s tim uzorkom", rekao nam je Goran.



Kako najbolje prodati svoj proizvod u masi ljudi, što će sve naučiti iz ovog zadatka te što ih sve čeka ususret velikom finalu, saznat ćemo u ovotjednoj, devetoj emisiji ''Startaj Hrvatska''.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.