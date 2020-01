Zaruke su jedan od najromantičnijih činova ljubavi u životu svakog para. Još ima onih koji svojim partnerima na ovaj način, darujući prsten, iskazuju ljubav i bračnu ponudu. Kako su svoje nježnije polovice zaprosili poznati glumci i pjevači te kako su poznate dame bile isprošene, doznala je naša Ana Vela.

Ohrabreni blagdanskim ozračjem partneri nerijetko upravo u to vrijeme odluče zaprositi svoju voljenu. Tako u novu godinu mnoge uđu s prstenom na ruci. Bio je to razlog zbog kojeg smo provjerili kako su izgledale zaruke naših zvijezda.

Nije važno odlučite li se na tradicionalni pristup ili nešto potpuno novo i neviđeno, sigurno je da trenutak kada ste svoju voljenu odlučili zaprositi nećete zaboraviti cijeli život. Ni vi ni vaša draga.

"Zaruke su bile vrlo intimne, kod kuće. Jedno jutro kad smo se probudili Travis me pitao što mislim o tome da se udam za njega i moja prva reakcija na to bilo je pitanje "ti se šališ?". On je rekao da se ne šali i da ima prsten da mi pokaže da se ne šali. Tu smo se počeli smijati, ja sam rekla da i to je bilo to", ispričala nam je skijašica Ana Jelušić.

Zorica Kondža će sa skladateljem Joškom Banovom ove godine proslaviti 33 godine braka.

"Nije bilo to ništa spektakularno. Znači, išli smo po gradu i sjeli smo, ne sjećam se riječi, ali to ju bio prsten s malim briljantićem. Male stvari čine čovjeka sretnim", otkrila nam je Zorica Kondža.

U sretnom braku sa suprugom Zdravkom Mate Bulić je već 38 godina. Zaručili su se prema starim običajima njihova kraja.

"Izvjestili smo roditelje na vrijeme da smo odlučili ženit se i onda su saznali svi ostali. Po starom običaju se napravila prosidba, to je nekad trajalo pola godine, nekad i više, pa onda imate tri puta navješćivanje i tako. To je neki običaj koji sad više nije, što je normalno jer je puno vremena prošlo ali mislim da je uvijek dobro i lijepo prisjetiti se tih vremena", zaključio je pjevač Mate Bulić.

Korijeni zaruka nalaze se već u židovskim običajima. Prihvatili su ih Grci, a potom i Rimljani, iz čijeg prava potječe običaj darivanja zaručničkog prstena. Iz 13. stoljeća datira objavljivanje budućih vjenčanja u crkvama, kako bi svi čuli i mogli reći ako znaju neku zapreku za crkveno vjenčanje.

Jasna Zlokić supruga Borisa upoznala je u Veloj Luci. Udala se sa samo 22 godine, a i danas je u sretnom braku. Zaruke se mogu raskinuti sve do razmjene zavjeta, a neki se uistinu potrude da one budu nezaboravne.

No vjerojatno najromantičnije zaruke organizirao je bivši gimnastičar Marijo Možnik. Dok je s odabranicom Marijom promatrao zalazak sunca s tornja ljubavi na Silbi, prijatelj mu je dronom, za koji je bila pričvršćena kutijica, poslao prsten. Odgovor je, naravno, bio "da".

"Meni je drago da smo nevjerojatno kompatibilni i da si stvarno pašemo u svim segmentima, jako se razumijemo. Tako da je to ono kad kažu da nađeš srodnu dušu, rekao bih da je to to", zaključio je Mario.

Nadamo se da će ovakvih originalnih prosidbi biti još više. Ali i srodnih duša koje će zajedno uploviti u mirne bračne vode.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.