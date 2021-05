Kako je prije 50-ak godina izgledala Neda Ukraden? A kako Zlatko Pejaković ili Željko Bebek? U videu pogledajte fotografije iz njihove mladosti!

Nakon 20 godina svojih se starih fotografija prisjetio Senna M, nekad popularni pjevač i dance-zvijezda. S njim su na fotografijama i neka poznata lica - pokojni Rajko Dujmić, Oliver Dragojević, ali i Jasna Zlokić.

''Svaka je mladost lijepa i sve što nosite tih godina kao najljepši suvenir, samo toga tada niste svjesni jer tada mislite da je to najteži dio života'', kaže Jasna Zlokić.

U videu pogledajte kako je Jasna izgledala prije nekoliko desetljeća, a poseban modni izričaj na svojim je glazbenim početcima njegovao njezin kolega Željko Bebek, koji je, vjerovali ili ne, nosio štikle.

''Ja sam se jako dobro osjećao u visokim petama jer su one tvrdile da sam zaista netko drugi. Sebi sam bio stvarno interesantan i čudan kad sam bio 15 cm viši nego što jesam. Nekako sam i drukčije hodao, kao što rade manekenke i manekeni'', govori Bebek.

Kovrčava bujna kosa bila je njegov zaštitni znak, ali za uspjeh kod djevojaka ni ona nije pomagala

''Ja dugo nisam imao ozbiljnu djevojku s kojom se zabavljam, s kojom izlazim van jer za nju treba vrijeme. Ona ne prihvaća da ide sa mnom na probu navečer umjesto u šetnju, ne mogu ju povesti u kino jer imam svirku, mora doći na svirku, onda će nerado doći na svirku'', prisjetio se Bebek tog vremena.

Prilaženje djevojkama u mladosti nije išlo ni Miroslavu Škori.

''Nema samopouzdanja. Ja sam bio relativno najbolji učenik, ali to nije bila fora. Fora je kad si frajer. Jednom je razrednica rekla mojoj mami da ima jednu veliku zamjerku, mama je htjela odmah ići kući i prebiti me prije nego što razrednica kaže, a razrednica je rekla - malo je premiran, on je ko curica'', prisjetio se Škoro.

Školske klupe kao srednjoškolci dijelila su ova dvojica Zadrana, Duško Lokin i Đani Maršan.

''Duško Lokin i ja zajedno smo išli u pomorsku školu'', prisjetio se Đani.

Đani je zamalo završio na brodu umjesto na pozornici, a ni Gabi Novak nije sanjala nije da će postati zvijezda.

''Nisam nikad sebe vidjela na sceni niti kao pjevačicu'', tvrdi.

A kako je prije više od 30 godina izgledao Alen Vitasović, koji je također za svoju karijeru imao neke druge planove.

''Htio sam biti učitelj glazbe djeci, a onda u 18. godini sam išao u vojsku'', prisjetio se.

Duga kosa, i to kovrčava, bila je zaštitni znak mladića Tonija Cetinskog.

''Tad sam bio lijep, zgodan, imao sam kovrčavu kosu. Ne mogu se gledati uopće s loknicama'', prisjetio se.

Kakvu je frizuru nosio Zlatko Pejaković prije pedesetak godina? Danas, kad je navršio 70, o godinama ne govori mnogo.

''Nikada prije nisam poželio da što prije prođe rođendan jer sam se sjetio koliko je to godina i kad je prošlo, rekao sam: Je l' prošlo? Sad mi više nemojte spominjati ništa''', priznaje.

Nešto je starija od Zlatka naša glazbena diva Radojka Šverko, koja ponosno nosi svoje godine.

''Imam 73 godine i ne razumijem skrivanje godina, želju da izgledaš mlađe, da budeš mlađi. Žao mi je žena koje čine operativne i ne znam kakve zahvate. Zašto?'', pita se.

Godine ni mladost ne možemo vratiti, ali možemo učiniti da one zaista budu samo broj.

