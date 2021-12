Kako je nekad izgledao Božić? Koji su se običaji poštovali? Je li sve bilo skromnije i mirnije? Odgovore na ova pitanja potražila je Julija Bačić Barać za In magaznin potražila kod domaćih zvijezda. Jole se prisjetio djetinjstva u Njemačkoj, Jasmin Stavros i Neda Ukraden odlazaka baki, a Zlatko Pejaković pokojnih roditelja uz koje je svaki Božić bio posebno veselje.

''Za mene Božić znači radost, ljubav'', kaže Mario Roth.

''Inače percepcija o Božiću svi se vraćaju nekako doma, studenti dolaze doma, ljudi koji rade vanka dolaze doma, ljudi koji voze kamione, šlepere nastoje biti doma'', priča Jole.

Povratak doma-to je Božić koji su sebi nosi radost, ljubav i obiteljsko zajedništvo. Nekad davno, u djetinjstvu, prisjećaju se domaće zvijezde, ovaj blagdan su slavili drugačije nego danas.

''Bilo je sve puno skromnije nije bilo komercijalizirano nego je bilo ono što bi trebalo biti, a to je jedna tradicija u kojoj se živi skromno, slavi skromno'', kaže Željko Bebek.

Skromniji i ponizniji Božić - takav je nekad bio.

''Dosta smo mi skromno živjeli to se dočekivalo u velikoj vjeri, kitli bi bor'', prisjetio se Jasmin Stavros.

''Ja sam se rodio u Njemačkoj, tamo sam odrastao i proveo prvih 10-ak godina života to je isto tamo okićeno, uređenih trgova, ulica'', priča Joško Čagalj Jole.

A ovo je vrijeme kad se prisjećamo i onih s kojima smo nekad dijelili blagdanski stol, a koji više nisu s nama.

''To je prekrasno bilo s mojim živim roditeljima, oni više nisu živi nažalost s njima sam imao prekrasne Božiće'', rekao je Pejaković.

''Ostaju mi u sjećanju najviše Božići tamo do one '91., nekako sve što je poslije ja sam tada imao 10 godina i naglo mi je prekinuta mladost kao i cijeloj mojoj generaciji. Bilo je jako puno ljudi koji su tada bili živi i uvijek me Božić i novogodišnji blagdani podsjećaju na njih'', govori Roth.

Bilo je nekad i puno više božićnih običaja koji su se s vremenom u najvećoj mjeri izgubili. Božić u djetinjstvu mirisao je potpuno drugačije i nije mogao proći bez pjesme.

''To su bili pokloni, to je bilo pjesme to je bilo svega jer moj otac je svirao gitaru i pjevao i mama isto'', govori Zlatko Pejaković.

''Ja se sjećam mi smo kao djeca išli kod moje none koja je živjela gore u Splitu na Marijanu i obično smo poslije mise bili kod nje'', prisjetio se Stavros.

Što će djed mraz donijeti u božićnoj noći nije bitno, najvažnije je da ovaj veliki dan dočekujemo u miru i radosti.

