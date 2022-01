"Kakav otac takav sin" - naziv je nove pjesme Željka Bebeka i njegova sina Zvonimira, a ova uzrečica vrijedi i za njih dvojicu. Zvonimir je od tate naslijedio mnogo osobina. Već neko vrijeme dio je očeva pratećeg benda, a tata ga savjetuje i kad su djevojke u pitanju. Priču o skladnom odnosu oca i sina pogledajte u prilogu In magazina!

Točno na svoj 76. rođendan Željko Bebek objavio je vjerojatno najdraži duet u karijeri, onaj sa sinom Zvonimirom, koji je ozbiljno krenuo tatinim stopama.

''Zvone je jako rano ušao u bend. Kad je bio na tri pjesme gost, ja sam već tad shvatio da ga publika jako voli i da zaslužuje biti član benda'', govori Željko.

I naziv ovog dueta "Kakav otac takav sin" najbolje opisuje Željka i Zvonimira.

''On je viši od mene pa po tome ne, ali zato imamo iste kose, istu boju očiju, isti temperament, istu ljubav za glazbu'', govori Željko.

Baš ta posebna veza sa sinom u današnje vrijeme je rijetkost pa se i Zvonimiru njegovi vršnjaci dive zbog odnosa s ocem.

''Kako tata i ja imamo drukčiju komunikaciju nego itko od njih jer mlađa ekipa danas izbjegava roditelje koliko god može odbježe roditelja jer oni ništa ne znaju i ne razumiju, a moji sve razumiju'', govori Zvonimir.

A tata ga savjetuje i kad su djevojke u pitanju.

''Naravno, to je najbitnije. S tatom sam inače jako puno vremena, jako puno pričamo'', otkriva Zvonimir.

Ovaj devetnaestogodišnji student digitalnog marketinga već ima mnogo obožavateljica, a kakva djevojka njega može osvojiti?

''Nema pravila tko se tu može tu biti tko ne, opet se tu sve odigra na komunikaciji, energiji koju jedno od drugog dobivamo'', govori Zvonimir.

Tata Željko posebno je ponosan na to što je posve jasno da na pozornici ima nasljednika.

''Svaki otac biva ponosan kad ga djeca slijede, posebno kako u pjesmi kaže sinovi se najviše vole posebno je svaki otac sretan kad ga sin nasljeđuje u zanimanju'', govori.

A Zvone kao da se za ulogu glazbenika pripremao cijeli život jer od rođenja prati tatu na koncertima.

''On je kao beba već bio u Švedskoj i u Americi. Pa je onda iskusio i što znači zaspati u nekom klubu na stolicama gdje trešti muzika i on je na to naučio'', govori Željko.

Bebek junior pjeva, svira gitaru i klavir, i to nije sve.

''Počeo sam i pisati tako da bih volio i u tome poslije napredovati'', kaže.

Osim pjesme sa sinom, Bebek je nedavno objavio i pjesmu posvećenu kćeri Katarini, koja se pojavljuje u videospotu.

''Tu pjesmu koju je Ninčević ''Kćeri moja'' napisao s toliko emocija kao da ju je napisao svojoj kćeri i svaki otac je sretan kad pomisli da ima kćer'', govori Željko.

Zbog pandemije ni u 2021. nije bilo koncerata kao prije, a nakon tri doze cjepiva Bebek je nedavno prebolio i koronu.

''Nikakvih simptoma nisam imao čak niti povišenu temperaturu niti promjenu okusa i mirisa ni bolove u mišićima, a da ne kažem bolove u respiratornim organima to me mimoišlo jer sam se na vrijeme pobrinuo da ne obolim teško'' rekao je.

Duet oca i sina njihova publika sigurno jedva čeka čuti uživo, a bude li slušao savjete tate Bebeka, Zvonimiru se smiješi blistava karijera.

