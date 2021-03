Jure Brkljača ostvario je san. U rukama drži svoj album prvijenac, na kojem će se uz njegove autorske pjesme naći i one koje potpisuje Miroslav Rus. Čime Jure može naživcirati poznatog hitmejkera, ali i što mladi Zadranin misli o usporedbama s Oliverom Dragojevićem, doznala je Anja Beneta za IN magazin.

Jure Brkljača sve svoje tajne otkrio je u albumu prvijencu. Uz naslovnu pjesmu "Ostani tajna mog života" sadrži još 13 pjesama, od čega su četiri Jurine autorske, a ostatak potpisuje jedan od naših najvećih autora Miroslav Rus.



Tandem Brkljača i Rus odavno se pokazao dobitnom kombinacijom, no posljednjim zajedničkim uratkom nadmašili su sami sebe. "Ostani tajna moga života" u samo tjedan dana ostvarila je preko četvrt milijuna pregleda. Pohvale stižu sa svih strana.



"Meni je zapravo čast i cijenim tu hrabrost Rusa što je ovu pjesmu mogao dati bilo kome, bilo kojem velikom pjevaču. Ja sam siguran da je ne bi odbili, ali on je onako hrabro dao meni, klincu od 26 godina i ja se nadam da sam iznio tu pjesmu'', govori Jure.



Koliku ljubav publike Jure uživa, dokaz je i najveća medijska nagrada Zlatni Studio u kategoriji novo lice na glazbenoj sceni. Zbog prirođenog pijeska u glasu, ali i duboke iskrene emocije koja iz njega pjevanjem izvire, u Juri mnogi već vide nasljednika velikog Olivera Dragojevića.



"Olivera ne treba nitko zamijeniti jer on nema rok trajanja'', kaže on.



"Kad ga već uspoređuju, dobro je da ga uspoređuju s najboljim. Jure je potpuno svoj. Ja sam čak imao priliku i čast poznavati Olivera i čak sam izmijenio nekoliko misli s njim na temu Jure u trenutku kad Juru još nisam znao i on mi rekao: 'Ima onaj mali Jure Brkljača, to ti je odličan momak''', prisjetio se Rus.



"U nekoliko sam navrata čuo pohvale od Olivera. Imao sam prilike i nastupati s njim dva ili tri puta. I to je bio isto jedan od mojih snova s obzirom na to da mi je Oliver stvarno veliki uzor i uvijek će biti, ne samo meni nego mislim da je svima'', zaključio je Jure.



Iako se na albumu nalaze i ostale Jurine uspješnice poput "Ne postojim kad nisi tu", "Lipa" ili pak duet s Tonyjem Cetinskim "Ovo je istina", mladom Zadraninu u srce se ipak najviše urezala ova pjesma.

"To je pjesma 'Kampo Kastelo', koja govori o mom kvartu i, eto, naglasak mali na nju. Meni znači ta pjesma i rekao sam da nikad neću moći Rusu zahvaliti za sve što je napravio, ali Kampo mi je najjača'', zaključio je.



Upravo zbog Jure Rus je prvi put u svojoj iznimno bogatoj karijeri zaplivao i mediteranskim notnim vodama.



"Taj Jurin glas i sve što on radi, to je za mene vrlo inspirativno i na neki način sam se naslonio i na njegov autorski rad, a opet donio i neku svoju blue notu koja se fantastično spojila s tim njegovim pjeskovitim glasom'', objašnjava Rus.



Dva suradnika, ali i velika prijatelja odlično se nadopunjuju.

Iako je Jurin album prvijenac tek ugledao svjetlo dana, Rus i Jure, eksluzivno su za kraj razgovora otkrili da su već snimili i pola drugog Jurina albuma...



